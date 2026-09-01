Football - Coupe de France : des chocs et une fête pour les clubs du Grand Sud

Dimanche on aura droit à une joute des extrêmes entre l’AS Rocca Taravu évoluant en Régional 4 qui recevra à 16 heures l’AC Ajaccio, favori au sein du championnat de R1 dans la course au titre et à l’accession en National 2. Une chose est certaine la fête sera belle du côté du stade levianais de Ciniccia où la fréquentation devrait être inédite

Toujours dimanche, mais à 15 heures, la SVARR (R1) se déplacera sur le terrain de Calinzana. L’équipe du Valincu en phase de reconstruction, après une véritable hémorragie de joueurs, devra éviter le match piège face aux joueurs de Régional 4.

Enfin la dernière rencontre mettra aux prises la JS Bonifacio qui se déplacera en Costa Verde. Le coup d’envoi de cette rencontre entre formations de Régional 2 est prévu à 15 heures.

L’AS Porto-Vecchio (R1) évoluera à 17 heures sur la pelouse du Gallia Lucciana pensionnaire lui du championnat de National 2. Ce même jour à 17h30 le Sud FC rendra visite au FC Bastelicaccia pour une confrontation entre deux grosses cylindrées du championnat de Régional 1 qui débutera une semaine plus tard.