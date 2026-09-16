Erbaghjolu : deux départs de feu en quelques minutes

Pas de répit pour les pompiers de Haute-Corse. Ce mercredi aux alentours de 13h45, deux incendies se sont déclarés sur la commune d'Erbaghjolu, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse.



Le premier s'est déclaré sous la RD14, en pente ascendante, et a touché 5000 m2 de gros maquis et de chênes indique le SIS 2B.Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place et ont été appuyés dans les airs par l'hélicoptère Morane 2B, un hélicoptère bombardier d'eau et deux Canadairs.

Par ailleurs, un deuxième départ de feu a été constaté à environ 1km du premier incendie.



La RD 14 a été coupée jusqu'au lieu-dit Pinnela, durant une partie de l'après-midi.



À 16H30, le SIS 2B indiquait que les deux feux sont considérés comme maîtrisés après notamment 10 largages des Canadair, 12 du HBA et 9 du Morane 2B.