Grands électeurs, scrutin majoritaire ou proportionnel… Le mode d’emploi des élections sénatoriales

La rédaction avec AFP le Mercredi 16 Septembre 2026 à 11:57

Mode de scrutin complexe, hémicycle partiellement renouvelé, collège atypique de « grands électeurs »… Voilà ce qu’il faut savoir sur les élections sénatoriales, prévues le dimanche 27 septembre dans la moitié des départements français. 178 sièges sont à pourvoir