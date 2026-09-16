Urban Trail Aiaccina : une neuvième édition pour faire avancer la lutte contre le cancer

Depuis bientôt une décennie, le rendez-vous a trouvé sa place dans le calendrier sportif et solidaire ajaccien. Dimanche 20 septembre, coureurs et marcheurs se retrouveront une nouvelle fois au complexe sportif Pascal-Rossini pour prendre part à la neuvième édition de l’Urban Trail Aiaccina. Une manifestation qui, dès son origine, s’est voulue accessible aussi bien aux sportifs confirmés qu’à ceux qui souhaitent simplement marcher pour la bonne cause. « C’est toujours un plaisir pour nous de réorganiser cet événement, parce qu’il permet de valoriser l’activité physique et de montrer qu’elle est accessible à tous, même lorsqu’on est malade », souligne Serena Lanfranchi, responsable de la communication au sein du comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le cancer.





Deux formats seront une nouvelle fois proposés. Le premier, une marche de 5,1 kilomètres, suivra un parcours entièrement plat depuis le complexe Rossini, le long du bord de mer, jusqu’au rond-point de la résidence des Îles, avant un retour par le même itinéraire. Un tracé volontairement accessible aux enfants, aux adultes, aux personnes peu sportives mais également aux malades. « Nous voulons montrer que chacun peut pratiquer une activité physique. Le parcours est plat, en bord de mer et très agréable. L’activité physique est importante, mais elle peut aussi être un plaisir », insiste Serena Lanfranchi.





Un nouveau passage sur les crêtes



La principale nouveauté de cette édition 2026 concernera toutefois le trail. Longue de 11,8 kilomètres pour 418 mètres de dénivelé positif, l’épreuve, réservée aux participants âgés d’au moins 18 ans, conservera son identité hybride, entre rues d’Ajaccio et sentiers du maquis. Depuis le complexe Rossini, les concurrents traverseront notamment les secteurs du cours Général-Leclerc, de l’avenue Impératrice-Eugénie et de l’Olivetto avant de rejoindre le Bois des Anglais. C’est à partir de là que le parcours prendra cette année une nouvelle tournure. Après la montée des lacets jusqu’au Totem, les trailers emprunteront la montée des Chasseurs pour gagner le haut des crêtes. Ils redescendront ensuite vers les crêtes basses avant de rejoindre le chemin de Cacalovo en direction du parc Berthault. La dernière partie les ramènera sur le littoral, via le boulevard Albert-Ier et la promenade Matisse, avant l’arrivée au complexe Rossini.





« Nous voulions donner un petit coup de renouveau à l’épreuve. Cela faisait quelques années que le parcours de la course restait identique. Pour cette neuvième édition, nous avons souhaité conserver une grande partie du tracé traditionnel tout en apportant de la nouveauté dans ce passage particulièrement beau en pleine nature », explique Serena Lanfranchi.





Les clubs ajacciens mobilisés



Pour sécuriser et encadrer ce parcours mêlant environnement urbain et sentiers, le comité de la Ligue peut compter, comme depuis la première édition, sur l'implication des clubs sportifs locaux. Parmi eux, le Cercle Athlétique Ajaccien participera une nouvelle fois au dispositif. « C’est tout naturellement que les clubs ajacciens ont répondu à l’appel dès la première année », rappelle Michel Huertas, président du CAA. « Notre rôle consiste à apporter des conseils sur le plan technique, mais surtout à fournir des signaleurs tout au long du parcours. Nos athlètes sont des coureurs habitués à la compétition et savent comment orienter les participants. »



Une mobilisation qui dépasse largement le seul aspect sportif. « C’est pour une bonne cause, celle de la Ligue contre le cancer. Personne n’est à l’abri de cette maladie. Nous pouvons être aujourd’hui bien portants et être malheureusement touchés demain. C’est donc important de nous mobiliser », poursuit Michel Huertas, qui invite « tous les bénévoles, les coureurs, les sportifs et plus largement tous les Ajacciens » à participer.





Du sport pour soutenir la lutte contre le cancer



Car derrière les chronos et les kilomètres parcourus, l’Urban Trail Aiaccina conserve avant tout sa vocation solidaire. La manifestation permet au comité de rappeler le rôle de l’activité physique dans la prévention et le maintien de la santé, aux côtés notamment d’une alimentation équilibrée et de la lutte contre le tabagisme. Elle constitue également un moyen de financer les différentes missions menées par la Ligue. « Les fonds récoltés nous servent tout au long de l’année. Ils permettent de contribuer à la recherche, mais aussi d’aider et d’accompagner les malades, notamment à travers les soins de support que nous proposons », précise Serena Lanfranchi.



Le départ du trail sera donné à 8 h 30, dimanche 20 septembre, depuis le complexe sportif Pascal-Rossini, avant celui de la marche à 8 h 45. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au vendredi 18 septembre à 18 heures, tandis qu’il sera encore possible de s’inscrire sur place le samedi, à partir de 10 heures, dans la limite des places disponibles. La remise des dossards s’effectuera également ce jour-là au complexe Rossini. Pour marquer cette neuvième édition, chaque participant recevra notamment un tour de cou multifonction spécialement conçu pour l’événement, en plus du tee-shirt de l’Urban Trail 2026 et de la médaille remise à l’arrivée. Une récompense symbolique pour une matinée où, davantage que la performance, c’est bien la mobilisation collective contre le cancer qui sera au centre de la course.









