A Fiera di Portivechju célèbre ses vingt ans, du 18 au 20 septembre

Soutenue par la municipalité, A Fiera di Portivechju, ce sont une douzaine de bénévoles qui travaillent chaque année à l'organisation de l'événement.
C’était il y a vingt ans. « Le 27 mai 2007 », se souvient le président fondateur di a Fiera di Portivechju, Jean-Baptiste Lucchetti, qui se revoit dans cette salle du conseil municipal, en mairie, où s’était tenue la première réunion préparatoire de l’événement. Depuis, a Fiera a toujours répondu présent. En dépit du Covid en 2020. En dépit de la défection d’un prestataire en 2024. Suite à cette 18e édition contrariée, elle avait dû quitter son implantation historique du port, trouvant refuge de justesse sur le parking nord d’Auchan (ex Géant), qui appartient au groupe Corin Asset Management. Où depuis elle revient chaque année, le troisième week-end de septembre.
Jean-Baptiste Lucchetti n’est pas avare en remerciements, car il sait que le maintien di a Fiera sur le calendrier n’aurait pu se faire sans l’appui de Corin, mais aussi du groupe Filippi Autos, Santini Electricité, Kyrnolia, ainsi que de la municipalité. « Tous ces soutiens, ça nous encourage à continuer », apprécie le président. Le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, tient à saluer la pérennité de l’événement : « A Fiera, c’est la quintessence de l’esprit porto-vecchiais. On a connu ces grandes années où la foire était couplée au rallye automobile. C’est dans nos mémoires. »
La vitrine de l'artisanat
Pour cette 20e édition, entre 75 à 80 exposants s’installeront sous le chapiteau, ou à côté, sur les 4 000 m² d’espaces dédiés. « C’est complet depuis un mois », fait remarquer Jean-Baptiste Lucchetti. A Fiera se veut « la vitrine de l’artisanat et du dynamisme de la région Grand Sud », précise de son côté Stéphanie Lucchetti, la présidente déléguée. Durant trois jours, ce terroir et ce savoir-faire seront mis à l’honneur : « Ca va de l’apiculteur au charcutier. Il y aura des céramistes aussi, on n’en avait plus depuis deux ou trois ans », s’en félicite le fondateur di a Fiera. L’entrée sera gratuite sur tout le site de la foire, avec un espace de jeux et d’ateliers créatifs réservés aux enfants.
A Fiera aura lieu au même moment que Piazz’à u filmu, le festival de cinéma porto-vecchiais. Pas un problème pour Jean-Christophe Angelini, au contraire : « Enfermer les gens dans des cases, c’est ridicule », estime-t-il, prenant exemple sur le dernier week-end de mai, qui avait vu à Portivechju cohabiter le festival Piazz’à u libru et le challenge de pétanque Véro et Gérard Cesari : « On avait vu des boulistes discuter bouquins avec des auteurs, et des auteurs jouer aux boules. » La donne géographique sera cette fois un peu différente, puisque A Fiera sera accueillie en basse-ville et le festival de cinéma en haute-ville. Pour Jean-Baptiste Lucchetti, c’est signe de vitalité : « Le Grand Sud, ça bouge. Et ces deux événements sont complémentaires à mon sens. »
Le programme complet
- Vendredi 18 septembre
11 h : Ouverture d'A Fiera 2026. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations.
11 h 30 : Inauguration et bénédiction de la foire. Animations non-stop, démonstration de fabrique de couteaux, manèges, ateliers enfants, maquillage, jeux, stands humanitaires et caritatifs, démonstration de céramiques et poteries artisanales sur les trois jours.
- Samedi 19 septembre
9 h 30 : Ouverture d'A Fiera 2026. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations. Stands humanitaires et caritatifs. Animations non-stop.
Ateliers culinaires avec Elodie Balesi à partir de 14 h 30 . Ateliers enfants, maquillage, jeux. Démonstration de fabrique de couteaux.
15 h : démonstration de danses latines. Démonstration de danses avec l'école du Cacel.
19 h : messe sous chapiteau.
- Dimanche 20 septembre
9 h 30 : ouverture d'A Fiera 2026. Animations non-stop. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations.
Ateliers culinaires avec Elodie Balesi à partir de 14 h 30.
17 h : Démonstration de danses traditionnelles portugaises, de fabriques de couteaux et de poteries.
20 h : clôture de la foire.
A Fiera di Portivechju, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, sur le parking Nord d’Auchan à Portivechju. Toute la journée, à partir de 9 h 30 (sauf le vendredi, 11 h) jusqu’à 20 heures. Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
Jean-Baptiste Lucchetti n’est pas avare en remerciements, car il sait que le maintien di a Fiera sur le calendrier n’aurait pu se faire sans l’appui de Corin, mais aussi du groupe Filippi Autos, Santini Electricité, Kyrnolia, ainsi que de la municipalité. « Tous ces soutiens, ça nous encourage à continuer », apprécie le président. Le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, tient à saluer la pérennité de l’événement : « A Fiera, c’est la quintessence de l’esprit porto-vecchiais. On a connu ces grandes années où la foire était couplée au rallye automobile. C’est dans nos mémoires. »
La vitrine de l'artisanat
Pour cette 20e édition, entre 75 à 80 exposants s’installeront sous le chapiteau, ou à côté, sur les 4 000 m² d’espaces dédiés. « C’est complet depuis un mois », fait remarquer Jean-Baptiste Lucchetti. A Fiera se veut « la vitrine de l’artisanat et du dynamisme de la région Grand Sud », précise de son côté Stéphanie Lucchetti, la présidente déléguée. Durant trois jours, ce terroir et ce savoir-faire seront mis à l’honneur : « Ca va de l’apiculteur au charcutier. Il y aura des céramistes aussi, on n’en avait plus depuis deux ou trois ans », s’en félicite le fondateur di a Fiera. L’entrée sera gratuite sur tout le site de la foire, avec un espace de jeux et d’ateliers créatifs réservés aux enfants.
A Fiera aura lieu au même moment que Piazz’à u filmu, le festival de cinéma porto-vecchiais. Pas un problème pour Jean-Christophe Angelini, au contraire : « Enfermer les gens dans des cases, c’est ridicule », estime-t-il, prenant exemple sur le dernier week-end de mai, qui avait vu à Portivechju cohabiter le festival Piazz’à u libru et le challenge de pétanque Véro et Gérard Cesari : « On avait vu des boulistes discuter bouquins avec des auteurs, et des auteurs jouer aux boules. » La donne géographique sera cette fois un peu différente, puisque A Fiera sera accueillie en basse-ville et le festival de cinéma en haute-ville. Pour Jean-Baptiste Lucchetti, c’est signe de vitalité : « Le Grand Sud, ça bouge. Et ces deux événements sont complémentaires à mon sens. »
Le programme complet
- Vendredi 18 septembre
11 h : Ouverture d'A Fiera 2026. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations.
11 h 30 : Inauguration et bénédiction de la foire. Animations non-stop, démonstration de fabrique de couteaux, manèges, ateliers enfants, maquillage, jeux, stands humanitaires et caritatifs, démonstration de céramiques et poteries artisanales sur les trois jours.
- Samedi 19 septembre
9 h 30 : Ouverture d'A Fiera 2026. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations. Stands humanitaires et caritatifs. Animations non-stop.
Ateliers culinaires avec Elodie Balesi à partir de 14 h 30 . Ateliers enfants, maquillage, jeux. Démonstration de fabrique de couteaux.
15 h : démonstration de danses latines. Démonstration de danses avec l'école du Cacel.
19 h : messe sous chapiteau.
- Dimanche 20 septembre
9 h 30 : ouverture d'A Fiera 2026. Animations non-stop. Ouverture du Salon de l'Habitat et des Nouvelles Technologies, du Salon de l'Auto, des Espaces Verts et des Journées des Associations.
Ateliers culinaires avec Elodie Balesi à partir de 14 h 30.
17 h : Démonstration de danses traditionnelles portugaises, de fabriques de couteaux et de poteries.
20 h : clôture de la foire.
A Fiera di Portivechju, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, sur le parking Nord d’Auchan à Portivechju. Toute la journée, à partir de 9 h 30 (sauf le vendredi, 11 h) jusqu’à 20 heures. Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
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