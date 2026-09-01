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EN IMAGES - Bonifacio-Sardaigne à la nage - "Le Grand Rose" : défi réussi pour Etienne Meloni


Philippe Jammes le Mardi 15 Septembre 2026 à 15:06

Pari réussi pour Etienne Meloni. Parti ce mardi à 6h43 de la pointe de Sperone, près de Bonifacio, Etienne Meloni a réussi son pari, son défi rallier la Sardaigne, soit 15 km, à la nage. Il a touché les rochers de l'ile italienne à 11h04 ! Un bel exploit au profit de l'association Endur'Ensemble qui aide les femmes atteintes du cancer du sein. images et réaction.



Etienne, le départ
Etienne, le départ



Etienne sur les rochers sardes ! pari réussi
Etienne sur les rochers sardes ! pari réussi

Le retour en Corse en bateau
Le retour en Corse en bateau





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