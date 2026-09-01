À Ajaccio, les agents du secteur de l'énergie dans la rue : « C’est le premier jour d’une bataille »

Une inquiétude que partage Baptiste Flori, agent EDF depuis 2014 et venu de Bastia. Selon lui, la dégradation des acquis pourrait finir par peser sur les conditions d’intervention des agents. « Quand on intervient le jour, la nuit, pendant les tempêtes, on a certains acquis qui nous protègent. Et si demain on nous les enlève, on n’interviendra pas de la même manière », affirme-t-il.



« Pas touche à nos droits ! »



Dans son discours devant les manifestants, Michel Fazzini a insisté sur la transmission des acquis aux nouvelles générations. « L’enjeu d’aujourd’hui va être de transmettre ce que les anciens nous ont légué à la jeunesse qui va rentrer demain à l’entreprise », a-t-il lancé.



La CGT conteste également l’idée selon laquelle les avantages accordés aux agents seraient responsables du niveau des factures d’énergie. Michel Fazzini affirme ainsi que le tarif agent représente environ 1 % de la facture des usagers, tandis que « les dividendes et les taxes représentent plus de 40 % » de celle-ci. Le syndicat estime par ailleurs que le prix de l’énergie a augmenté de 100 % en dix ans, alors que le pouvoir d’achat des électriciens et gaziers aurait diminué de plus de 25 %.