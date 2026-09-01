Octobre Rose à Bastia : La Marie Do mobilise pour le dépistage

(Photos Gérard Baldocchi)



Plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France et près de 12 000 décès. Représentant 30 % des cancers détectés chez les femmes en France chaque année, le cancer du sein est le plus fréquent chez elles. Pour autant, depuis des années, la recherche a fait de nombreux progrès et un dépistage précoce permet un taux de survie de près de 90 % si la maladie est traitée suffisamment tôt.



C’est le message que souhaite faire passer Catherine Riera, la présidente de La Marie Do, en présentant le programme bastiais d’Octobre Rose : « La Corse est le mauvais élève de la classe. C’est un cancer qu’on guérit bien quand on le prend à temps. Le dépister, c’est gagner sur la vie. » En 2026, sur 1 000 femmes contactées en Haute-Corse, 317 ont effectué un dépistage. Un nombre qui peut encore être augmenté.



Le mois d’octobre et sa couleur rose, c’est le moment de sensibiliser au dépistage, insiste la présidente de l’association La Marie Do, qui fêtera cette année ses 20 ans de travail de terrain partout en Corse. Elle appelle « toutes les femmes et même les hommes à être sensibilisés au dépistage pour pouvoir en parler autour d’eux », avant de rappeler qu’un examen est recommandé dès l’âge de 25 ans : « On n’est pas tous égaux, il y a des lignées familiales qui nécessitent d’être dépistées plus souvent. Il y a le dépistage classique tous les trois ans. Et à partir de 50 ans, on a le dépistage organisé, qui est un dépistage pris en charge avec une deuxième lecture. »



Une seconde lecture qui est importante, explique Catherine Riera : « 8 % des cancers du sein sont détectés en seconde lecture. » Ce qui peut vous sauver la vie.