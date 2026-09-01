« Le Grand rose « : C’est parti pour Etienne Meloni
Philippe Jammes le Mardi 15 Septembre 2026 à 07:28
Le défi reporté lundi à ce mardi en raison des condition météorologiques, a été lancé ce mardi matin à 6h43 depuis la pointe de Sperone. Le défi consiste en la traversée des Bouches de Bonifacio, de la Corse à la Sardaigne, à la nage. Les conditions météorologiques étaient favorables au départ, permettant à Étienne Meloni de débuter cette aventure sportive et humaine dans de bonnes conditions. Au-delà du défi sportif, « Le Grand Rose » porte un message fort : cette traversée est réalisée au profit de l’association Endur’Ensemble afin de soutenir et d’accompagner les femmes touchées par le cancer du sein. À travers cette initiative, Étienne Meloni souhaite mettre son énergie, son courage et sa détermination au service d’une cause qui nous concerne tous. Un défi sportif, mais surtout un défi solidaire. Il devrait atteindre son but en fin de journée si la météo reste favorables.
Etienne Meloni quelques minutes avant le départ
l'itinéraire du défi