I Muvrini, Elie Semoun, Marguerite : à Portivechju, la programmation culturelle se dévoile

La saison commencera le 9 octobre avec I Messageri. Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, Fabrice et Jean-Michel Andreani flirtent avec le monde pour une musique sans frontières, où la Corse lie les hommes. La programmation musicale mettra souvent à l'honneur les voix et les harmonies de l'île à travers le concert de Maï Pesce, Felì et Alain Gherardi (19 février), mais aussi Cuscenza (12 février). Un peu plus tôt dans la saison, le 26 novembre, on assistera au grand retour d’I Muvrini à Portivechju, le temps d’un voyage au coeurs de nos racines. Concert, toujours, avec l’ex de la Star Academy, Marguerite, qui fera l’honneur de démarrer sa tournée à Portivechju le 7 janvier, avant de partir sillonner la France. Ses deux soirs à l’Olympia sont d’ores et déjà complets.Le public rira devant Tom Baldetti le 20 octobre, au cours d’un stand-up dans lequel il décortiquera ses liens familiaux et ses peurs de l’enfance. Le 14 mai, Elie Semoun revient avec Cactus, son huitième spectacle, et autant dire que ça risque de piquer.Avec Danielle Casanova – Une résistante corse, la compagnie Spirale entend faire résonner le destin de la grande résistante corse avec ce que traversent nos sociétés au XXIe siècle (le 4 décembre). Autre temps fort, L’Avare, programmé le 9 janvier. La mise en scène de Clément Poirée propose une version participative du classique de Molière, s'appuyant sur une scène circulaire et un principe original : les spectateurs sont invités à apporter des costumes et accessoires, qui seront ensuite redistribués à des associations. Et lorsque le langage devient instrument de domination, que peut-il advenir sinon le pire ? Robin Renucci et sa compagnie La Criée porteront la modernité du texte de Ionesco, La Leçon, le 11 mars.Au printemps, la danse s’invitera dans la Salle Rouge avec Prélude (le 24 mars) et Le Petit Chaperon rouge (2 avril). A l’approche de Noël, les enfants ne sont pas oubliés : À quoi rêvent les méduses, de la compagnie En attendant, explorera l'univers du sommeil au cours d’un spectacle accessible dès 2 ans. Il sera suivi de près par Les Trois Brigands, qui mêlera marionnettes, théâtre d’ombres et musique d’après l’œuvre de Tomi Ungerer.