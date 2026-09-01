Sport automobile - 38e Rallye de Corte centre Corse : samedi et dimanche

Ils seront donc 65 engagés sur le rallye moderne et 23 sur le rallye des Véhicules Historiques de Compétition. « C'est un peu moins que l’an passé, mais vu la conjoncture économique du moment, je pense que c’est très bien, d’autant que c’est le premier rallye de cette saison », a indiqué Jean Campana, président de l’ASA Restonica. Cette 38e édition du Rallye de Corte centre Corse compte pour la Coupe de France des rallyes 2027, pour le Championnat des rallyes de la Ligue du Sport Automobile Corse ainsi que pour le Challenge de l’ASA Restonica.





Un rallye qui se disputera sur les routes du centre Corse samedi et dimanche avec un départ du parc fermé du cours Paoli ce samedi à 12 h 45. Les pilotes rejoindront Ponte-Leccia en liaison pour le départ de la première spéciale jusqu’à Valle di Rustinu à 13 h 51. Une spéciale à parcourir une deuxième fois pour l’ES 3 à 17 h 05. Les ES 2 et 4 auront lieu entre Pedigrisgiu et le Pont de Castirla à 14 h 44 et 17 h 58. Si rien ne change par rapport aux autres années sur ces quatre spéciales de ce samedi, en revanche, les organisateurs ont abandonné la mythique spéciale entre Muracciole et le pont de Nuceta avec sa fameuse épingle de Vezzani.





« Nous avons été contraints d’abandonner cette spéciale, car la Collectivité de Corse va entreprendre des travaux au niveau de l’embranchement d’Antisanti pour rejoindre Rospigliani et comme nous devons déposer le dossier en préfecture au moins trois mois à l’avance, nous ne pouvions pas de risques. Dans le même temps, nous avons également supprimé la spéciale de Poghju di Venacu », a expliqué Jean Campana. C’est donc vers le Boziu que se sont rabattus les organisateurs de ce rallye et plus précisément vers Erbaghjolu.

Le départ de la 5e spéciale du dimanche matin se fera sur le coup de 9 h 01 depuis le pont du hameau de Pinellu, à Favalellu, en direction d’Erbaghjolu. La spéciale suivante conduira les pilotes de Fucichja jusqu’au pont d’Altiani. « Jadis, ces deux spéciales n’en faisaient qu’une. Nous l’avons coupée en deux cette année et les pilotes rejoindront Fucichia en liaison avant de prendre le départ des 6e et 8e épreuves spéciales de ce dimanche ».





La bagarre sera au rendez-vous de ce rallye et tout d’abord en moderne Paul Mariani (Skoda Fabia RS), vainqueur l’an passé, voudra inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l’épreuve. Il aura face à lui de sérieux prétendants à la victoire puisque 5 autres engagés en FRC2 seront sur la ligne de départ. Ainsi entre Arnaud Ribiere Skoda Fabia RS), vainqueur en 2024, François-Xavier Moracchini Hyundai i20), Pierre-Antoine Guglielmi (Citroën C3), Antoine Paverani (Citroën C3) et Georges-Alexandre Moracchini (Volkswagen Polo) la lutte pour la victoire sera âpre, sans oublier qu’ils seront également quelques-uns à prétendre à la gagne et en premier lieu Christophe Casanova, associé à Carla Gaffayoli, sur sa Porsche 992 GT+, ou encore Olivier Luciani et Batti Ceccaldi, avec des Clio 4 roues motrices. Une lutte qui sera à suivre de près dans tous les groupes de ce rallye. Concernant le VHC, on suivra de près la lutte pour la victoire que se livreront Jean-Toussaint Albertini, Philippe Rognoni, Jean-Pierre Gordon ou encore Nicolas Cesari et Xavier Gaffori.





L’occasion pour le président Campana de rappeler au public, que l’on attend nombreux, de respecter les consignes de sécurité « sous peine de voir une spéciale annulée comme cela avait le cas il y a trois ans ».

«Le public n’avait pas respecté les consignes de sécurité en s’installant dans un endroit marqué d’une rubalise rouge, interdisant l’accès au public. Nous n’avions pas eu d’autre choix que d’annuler la spéciale de Popolasca ».

