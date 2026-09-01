Bastia : le Salon du chocolat revient en octobre avec 130 stands et trois jours d’animations

La place Saint-Nicolas va de nouveau prendre des airs de grande pâtisserie à ciel ouvert. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, le Salon du chocolat de Bastia réunira chocolatiers, pâtissiers, boulangers, artisans et producteurs autour de leurs créations et de leur savoir-faire.
Plus de 130 stands sont annoncés pour cette édition dont la marraine sera la cheffe corse Élodie Balesi. L'occasion pour la manifestation de mettre en avant le chocolat, mais aussi plus largement la gastronomie et les produits insulaires.
Pendant trois jours, démonstrations culinaires, dégustations et concours vont se succéder. Le programme prévoit également des défilés de mode autour du chocolat, des spectacles ainsi que deux grandes soirées musicales.
Un espace de 1 500 m² pour les enfants, un salon de l'Auto
Les plus jeunes auront eux aussi leur espace. 1 500 m² leur seront entièrement réservés, avec des structures gonflables, un petit train, des spectacles et différentes animations. L'accès à ces activités sera gratuit.
Le rendez-vous débordera également du seul univers de la gourmandise. Un Salon de l'automobile sera organisé en extérieur avec plus de 200 véhicules exposés.
L'enjeu est aussi économique pour le centre-ville de Bastia. Avec 38 000 visiteurs attendus sur les trois journées, les organisateurs comptent sur la manifestation pour générer une fréquentation importante sur la place Saint-Nicolas et auprès des commerces du centre-ville.
Jusqu'à 21 h 30 vendredi et samedi
Le Salon du chocolat ouvrira ses portes de 10 heures à 21 h 30 le vendredi 16 et le samedi 17 octobre, puis de 10 heures à 19 heures le dimanche 18 octobre.
Et le chocolat aura ensuite rendez-vous dans le Sud de l'île : le Salon du chocolat d'Ajaccio se tiendra les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Palais des congrès.
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Plus de 130 stands sont annoncés pour cette édition dont la marraine sera la cheffe corse Élodie Balesi. L'occasion pour la manifestation de mettre en avant le chocolat, mais aussi plus largement la gastronomie et les produits insulaires.
Pendant trois jours, démonstrations culinaires, dégustations et concours vont se succéder. Le programme prévoit également des défilés de mode autour du chocolat, des spectacles ainsi que deux grandes soirées musicales.
Un espace de 1 500 m² pour les enfants, un salon de l'Auto
Les plus jeunes auront eux aussi leur espace. 1 500 m² leur seront entièrement réservés, avec des structures gonflables, un petit train, des spectacles et différentes animations. L'accès à ces activités sera gratuit.
Le rendez-vous débordera également du seul univers de la gourmandise. Un Salon de l'automobile sera organisé en extérieur avec plus de 200 véhicules exposés.
L'enjeu est aussi économique pour le centre-ville de Bastia. Avec 38 000 visiteurs attendus sur les trois journées, les organisateurs comptent sur la manifestation pour générer une fréquentation importante sur la place Saint-Nicolas et auprès des commerces du centre-ville.
Jusqu'à 21 h 30 vendredi et samedi
Le Salon du chocolat ouvrira ses portes de 10 heures à 21 h 30 le vendredi 16 et le samedi 17 octobre, puis de 10 heures à 19 heures le dimanche 18 octobre.
Et le chocolat aura ensuite rendez-vous dans le Sud de l'île : le Salon du chocolat d'Ajaccio se tiendra les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Palais des congrès.
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Renseignements et réservations de stands : 06 12 21 38 09 et
paul.pierinelli@wanadoo.fr
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