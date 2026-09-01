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Solenzara : contrôlé à 131 km/h au lieu de 80, un jeune conducteur perd son permis


La rédaction le Lundi 14 Septembre 2026 à 19:38

Un automobiliste de 19 ans, titulaire d’un permis probatoire, a été intercepté alors qu’il circulait à 131 km/h sur la T10, à la sortie de Solenzara. Sur cette portion de route limitée à 80 km/h, la vitesse retenue s’établit à 124 km/h



(Archives AFP)
(Archives AFP)
Le contrôle a été effectué par les militaires de la brigade motorisée (BMO) de Figari, dans le cadre d’une opération ciblée de surveillance de la circulation.
Le jeune conducteur a été contrôlé à 131 km/h, soit 51 km/h au-dessus de la limitation en vigueur. Après application de la marge réglementaire, la vitesse retenue est de 124 km/h.
À l’issue du contrôle, les gendarmes ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule a également été immobilisé.
Le conducteur devra désormais répondre de cet excès de vitesse et s’expose aux sanctions prévues pour cette infraction




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