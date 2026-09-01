Loto du patrimoine : 500 000 euros pour restaurer le couvent San Francescu d’Orezza

La rédaction le Lundi 14 Septembre 2026 à 15:19

Sélectionné en avril dernier comme projet emblématique pour la Corse du Loto du patrimoine 2026, le couvent San Francescu d’Orezza connaît désormais le montant de l’aide qui lui sera accordée. Avec 500 000 euros, le monument de Piedicroce bénéficie de la dotation maximale du dispositif. Une nouvelle enveloppe pour accompagner un vaste projet de sauvegarde estimé à 3,9 millions d’euros.