(Photo : Fondation du Patrimoine)
C’est une nouvelle aide de poids pour permettre au couvent San Francescu d’Orezza de retrouver un jour son lustre d’antan. Sélectionné en avril dernier comme projet emblématique pour la Corse de la Mission Patrimoine 2026, le monument de Piedicroce va bénéficier d’une enveloppe de 500 000 euros, a annoncé ce lundi FDJ UNITED. Il s’agit de la dotation maximale accordée cette année aux 18 sites emblématiques retenus à l’échelle nationale. Une somme qui doit permettre de franchir une nouvelle étape dans la sauvegarde de ce haut lieu de l’histoire corse, aujourd’hui en ruines.
Dans son communiqué, FDJ UNITED indique en effet que cette aide financière permettra « la mise en sécurité du couvent et la restauration des éléments endommagés ». Fondé en 1485, le couvent a notamment accueilli plusieurs cunsulte qui ont marqué l’histoire de l’île, dont celle de 1731, qui déclara la révolution contre Gênes « saine et juste », et celle de 1790, durant laquelle Pasquale Paoli fut proclamé chef de la Nation corse. Gravement endommagé en 1943 par l’explosion d’un dépôt de munitions, l’édifice est depuis resté en grande partie à l’état de ruines.
Après des décennies d’abandon, son avenir s’est accéléré ces dernières années. À la suite d’une procédure de bien sans maître engagée par la commune de Piedicroce en 2023, la Collectivité de Corse est devenue pleinement propriétaire du couvent en mars 2025 et porte désormais un vaste projet de réhabilitation estimé à 3,9 millions d’euros.
Au-delà de la sécurisation et de la restauration des parties endommagées, l’ambition est à terme de rouvrir le site au public. « Le projet, après les étapes de mise en sécurité et de réhabilitation des parties endommagées, prévoit la création d’un parcours immersif permettant l’accès libre à l’église, l’oratoire et le clocher », expliquait la CdC en avril dernier. Le couvent doit également intégrer la Strada Paolina, itinéraire mémoriel consacré au patrimoine bâti lié à Pasquale Paoli.
Les 500 000 euros annoncés ce lundi viennent ainsi compléter les financements déjà réunis pour mener à bien ce projet. En février dernier, le couvent avait notamment reçu 250 000 euros dans le cadre des Trophées Impact de la Fondation du patrimoine, tandis qu’une souscription publique est ouverte depuis avril 2025.
Une remise officielle samedi à Piedicroce
Le soutien du Loto du patrimoine sera officiellement matérialisé ce samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lors desquelles un chèque symbolique sera remis par FDJ UNITED et la Fondation du patrimoine. « Cet évènement donnera également lieu à l’inauguration d’une plaque souvenir et réunira le porteur du projet, les élus, ainsi que les représentants de FDJ UNITED, de la Fondation du patrimoine, de l’État et l’ensemble des acteurs engagés dans la sauvegarde de ce site », précise encore FDJ UNITED.
Cette année, le couvent d’Orezza bénéficie même d’une visibilité supplémentaire puisqu’il figure sur l’une des trois versions du ticket à gratter Mission Patrimoine, aux côtés de cinq autres monuments. Vendu 15 euros, celui-ci permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Pour chaque ticket acheté, 1,86 euro est reversé par l’État à la Fondation du patrimoine.
Depuis son lancement en 2018, la Mission Patrimoine a sélectionné plus de 1 080 projets à travers la France. Entre 2018 et 2025, plus de 210 millions d’euros ont été collectés grâce aux jeux dédiés pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine en péril.
Dans son communiqué, FDJ UNITED indique en effet que cette aide financière permettra « la mise en sécurité du couvent et la restauration des éléments endommagés ». Fondé en 1485, le couvent a notamment accueilli plusieurs cunsulte qui ont marqué l’histoire de l’île, dont celle de 1731, qui déclara la révolution contre Gênes « saine et juste », et celle de 1790, durant laquelle Pasquale Paoli fut proclamé chef de la Nation corse. Gravement endommagé en 1943 par l’explosion d’un dépôt de munitions, l’édifice est depuis resté en grande partie à l’état de ruines.
Après des décennies d’abandon, son avenir s’est accéléré ces dernières années. À la suite d’une procédure de bien sans maître engagée par la commune de Piedicroce en 2023, la Collectivité de Corse est devenue pleinement propriétaire du couvent en mars 2025 et porte désormais un vaste projet de réhabilitation estimé à 3,9 millions d’euros.
Au-delà de la sécurisation et de la restauration des parties endommagées, l’ambition est à terme de rouvrir le site au public. « Le projet, après les étapes de mise en sécurité et de réhabilitation des parties endommagées, prévoit la création d’un parcours immersif permettant l’accès libre à l’église, l’oratoire et le clocher », expliquait la CdC en avril dernier. Le couvent doit également intégrer la Strada Paolina, itinéraire mémoriel consacré au patrimoine bâti lié à Pasquale Paoli.
Les 500 000 euros annoncés ce lundi viennent ainsi compléter les financements déjà réunis pour mener à bien ce projet. En février dernier, le couvent avait notamment reçu 250 000 euros dans le cadre des Trophées Impact de la Fondation du patrimoine, tandis qu’une souscription publique est ouverte depuis avril 2025.
Une remise officielle samedi à Piedicroce
Le soutien du Loto du patrimoine sera officiellement matérialisé ce samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lors desquelles un chèque symbolique sera remis par FDJ UNITED et la Fondation du patrimoine. « Cet évènement donnera également lieu à l’inauguration d’une plaque souvenir et réunira le porteur du projet, les élus, ainsi que les représentants de FDJ UNITED, de la Fondation du patrimoine, de l’État et l’ensemble des acteurs engagés dans la sauvegarde de ce site », précise encore FDJ UNITED.
Cette année, le couvent d’Orezza bénéficie même d’une visibilité supplémentaire puisqu’il figure sur l’une des trois versions du ticket à gratter Mission Patrimoine, aux côtés de cinq autres monuments. Vendu 15 euros, celui-ci permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Pour chaque ticket acheté, 1,86 euro est reversé par l’État à la Fondation du patrimoine.
Depuis son lancement en 2018, la Mission Patrimoine a sélectionné plus de 1 080 projets à travers la France. Entre 2018 et 2025, plus de 210 millions d’euros ont été collectés grâce aux jeux dédiés pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine en péril.
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