Football - Coupe de France : le Sud seul au rendez-vous du 4e tour

Ce sont les joueurs de l'AS Porto-Vecchio qui ont ouvert le week-end, samedi à 17 heures, sur la pelouse du stade Galletti à Lucciana face au Gallia évoluant en N2. Les Moustiques, pensionnaires du championnat de Régional 1, ont été rapidement menés 3 à 0 pour finalement s'incliner 5 à 0 au terme des 90 minutes.

Toujours samedi, mais à 17h30, le Sud FC rendait visite à Bastelicaccia. Dans cette rencontre entre formations de l'élite insulaire force est restée au Sud FC qui a arraché sa qualification aux tirs au but 4 à 3, les deux équipes s'étant séparées sur le score de 2 à 2 à l'issue du temps réglementaire.





Ce dimanche, il revenait à la SVARR (R1) à la JSB (R2) et à l'AS Rocca Taravu (R4) d'entrer en lice. .

Du côté de Ciniccia, les Acéistes, prétendants au titre en Régional 1, ont tenu logiquement leur rang. Les joueurs d'Anthony Lippini se sont largement imposés face à l'AS Rocca Taravu sur la marque de 7 buts à 0. Les Ours menaient déjà 5-0 à la pause. Les Bonifaciens, pour leur part, qui évoluaient sur le terrain de la Costa Verde, pour ce duel de formations de R2, se sont inclinés 2 buts à 0.





Enfin, la dernière rencontre entre Calinzana (R4) et la SVARR (R1) ne s'est pas déroulée en raison d'un deuil au sein du club balanin. Cette rencontre se jouera à une date ultérieure.

Le Sud FC est donc l'unique rescapé de ce 3e tour au terme de ce week-end.