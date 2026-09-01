Biguglia : Une voiture fait plusieurs tonneaux, deux blessés
La rédaction le Dimanche 13 Septembre 2026 à 13:13
Un accident de la circulation a fait deux blessés ce dimanche à Biguglia. Il s’est produit vers 11 h 15, à hauteur du garage Peugeot.
Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule, seul en cause, a effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course contre un rocher.
Les deux occupants, qui n’étaient pas incarcérés à l’arrivée des secours, présentaient différents traumatismes. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportés au centre hospitalier de Bastia. Les ambulances des centres de secours de Bastia et de Lucciana ont été mobilisées pour leur évacuation.