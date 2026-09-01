Bastia : une fuite de monoxyde de carbone détectée dans une maison de l’enfance

Une chaudière défectueuse a entraîné l’intervention des secours au sein de l’établissement Bella Vista – Maison de l’enfance Le Belvédère, à Bastia. Du monoxyde de carbone a été détecté dans le local de la chaufferie, conduisant à la mise en place de mesures de sécurité.
Au total, 13 adolescents et cinq accompagnants ont été mis en sécurité. Cinq jeunes enfants ainsi que trois accompagnants de la pouponnière ont également été concernés. Ils ont été maintenus confinés dans une zone sécurisée pendant la durée de l’intervention.
Les secours ont procédé à la mise hors service de la chaufferie à l’origine de l’alerte. Selon les premiers éléments communiqués par le SIS2B, aucune personne ne présentait de symptômes laissant suspecter une intoxication au monoxyde de carbone.
Une fois les opérations de sécurisation terminées, les occupants ont été autorisés à réintégrer les lieux.
Au total, 13 adolescents et cinq accompagnants ont été mis en sécurité. Cinq jeunes enfants ainsi que trois accompagnants de la pouponnière ont également été concernés. Ils ont été maintenus confinés dans une zone sécurisée pendant la durée de l’intervention.
Les secours ont procédé à la mise hors service de la chaufferie à l’origine de l’alerte. Selon les premiers éléments communiqués par le SIS2B, aucune personne ne présentait de symptômes laissant suspecter une intoxication au monoxyde de carbone.
Une fois les opérations de sécurisation terminées, les occupants ont été autorisés à réintégrer les lieux.
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