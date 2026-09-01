Les Grognards de l’Empire accueillis à Corte

La 6e édition des Journées Napoléoniennes s’est déroulée ce samedi à Corte à l’initiative du Dr Marie Albertini, adjointe déléguée à la Culture, au Patrimoine et à la Langue Corse. Une manifestation qui rend hommage à Napoléon 1er ainsi qu’à sa famille qui a longtemps vécu à Corte. « Charles et son épouse Laetizia, qui étaient très proches de Pascal Paoli, étaient installés dans la vieille ville. C’est d’ailleurs ici qu’est né l’un de leur fils, Joseph en l’occurrence. A travers l’imaginaire du jeune Napoléon Bonaparte on retrouve les idées du Siècle des Lumières véhiculées par Pascal Paoli et par Charles Bonaparte », a expliqué Marie Albertini.





Le thème retenu cette année pour cette rencontre, était « le droit au bonheur » car « nous connaissons Napoléon comme guerrier, comme un très grand chef de guerre adulé de ses soldats, certains diront un esclavagiste, mais on connait moins bien l’homme. Et dans nombreuses de ses lettres amoureuses adressées à toutes les femmes qu’il a aimées, et même dans les harangues qu’il a adressées à ses soldats, on retrouve un caractère romantique, passionné, exalté de Napoléon. Et cette année, j’ai voulu mettre en exergue ce côté humain de Napoléon que peu de monde connait », a poursuivi Marie Albertini. D’ailleurs certaines de ces lettres ont été lues dans les jardins de la mairie par Roseline de Nobili, et le public a été étonné de la façon dont Napoléon parlait à Joséphine.





Les Grognards de l’Empire et la musique impériale, soutenue cette année par les musiciens de la Cortenaise, se sont d’abord rendus dans la vieille ville et plus précisément sur la place d’Armes, à quelques mètres de la maison natale de Joseph Bonaparte. Après quelques photos et une aubade proposée par les musiciens, le cortège s’est rendu sur la place Paoli où les Cortenais et les vacanciers ont pu assister à une démonstration de danses de l’Empire suivie de tirs au fusil, de tirs au canon avec une lecture d’une lettre de Napoléon adressée à Pascal Paoli « qu’il admirait dans sa jeunesse. D’ailleurs il dit à la fin de cette lettre : vous quittâtes la Corse et avec vous, partit l’espérance du bonheur ».





Le public s’est ensuite rendu dans les jardins de la mairie pour la suite de la journée, pour la lecture des lettres de Napoléon « où l’on a compris cette notion du bonheur décrit par Napoléon et de l’affection qu’il pouvait porter tant à ses soldats qu’aux femmes qu’il a aimées. Des vidéos ont enfin été projetées comme celle de la grotte d’Antia, dans la vallée du Tavignanu. Après la bataille de Ponte Novu, la famille Bonaparte s’est sauvée à dos d’ânes pour rejoindre Ajaccio et elle se serait arrêtée dans cette grotte d’Antia où la légende dit que Napoléon y serait né… »

