Ligue 3 - Victoire sans pression pour le SC Bastia (0-1) à Bourg-en-Bresse

(Photos Gérard Baldocchi)



Bourg-en-Bresse : 0 – SC Bastia : 1 (mi temps 0-1)

Stade Marcel-Vachere

But : SC Bastia: Zaouai (34ème)

Avertissements :

SC Bastia : Garnier (43ème), Mélières (67ème), Tomi (88ème)

Bourg en Bresse : Muro (38ème)





Bourg-en-Bresse

Montfort, Dihad (Mendes 69ème), Muro, Dede-Lhomme, Kanouté (Coehlo 70ème), Ehling (Abraou 46ème), Groune, El Hajjami, Frayssinous (Alberto 70ème), Gharbi (Mamhoud El Wakil 76ème), Gomes. Entraineur : Nicolas Rabuel





SC Bastia

De Percin, Mélières (Zilliox 82ème), Akueson, Roncaglia, Douce, Monnier, Garnier (Makalou 58ème), Eickmayer, Belal (Djédjé), Zaouai (Rodrigues 46ème, Tomi. Entraineur : Laurent Peyrelade





Si la première occasion dangereuse des Bastiais est arrivée dès la 4ème minute de la rencontre, l’entame de match a été peu rythmée entre les deux équipes, qui ont surtout occupé le milieu de terrain. Côté Sporting, les hommes de Laurent Peyrelade ont surtout posé leur jeu pour construire devant et prendre l’avantage offensif et la possession sur Bourg-en-Bresse.



Plus rapides, meilleurs dans la construction, les Turchini ont rapidement montré aux Burgiens qu’ils avaient la maîtrise sur le terrain et un niveau au-dessus.Pour autant, à la demi-heure de jeu, Leny Montfort, le portier burgien, n’avait pas encore eu besoin d’intervenir. Il faudra attendre la 34ème minute de jeu pour qu’Alexandre Zaouai ouvre la marque dans l’action qui a suivi le troisième corner bastiais (0-1).



Au retour des vestiaires, Alexandre Zaouai laissera sa place à Clément Rodrigues après une alerte sur blessure à la fin de la première mi-temps. Pendant ce temps, Bourg-en-Bresse s’est montré plus offensif sur le terrain, avec des joueurs n’hésitant pas à aller au contact des Bastiais.



À l’heure de jeu, Lakhdar Belal sortira sur blessure après un contact et sera remplacé par David Djédjé. Sur le banc, Erawan Garnier laissera sa place à Hamidou Makalou. À la 70ème minute, Nicolas Rabuel, le coach de Bourg-en-Bresse, jettera toutes ses forces dans la bataille en procédant à trois changements.



Durant cette seconde période, la défense bastiaise sera beaucoup plus mise à contribution face à des Burgiens bien décidés à revenir au score, alors que les Bastiais se montreront beaucoup plus effacés offensivement. À la 82ème minute, Noah Zilliox remplacera Cléo Meillères.

Le score n’évoluera finalement plus et les Bastiais s’imposeront 1 à 0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Encore trois points pris à l’extérieur pour le Sporting, qui devra désormais réussir à s’imposer enfin à Furiani lors de la réception de l’AS Cannes, ce jeudi 17 septembre, à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 3.