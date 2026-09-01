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SC Bastia à Bourg-en-Bresse : le match résumé façon BD


La rédaction le Samedi 12 Septembre 2026 à 17:59

Retrouvez en images les temps forts de la victoire du SC Bastia à Bourg-en-Bresse (1-0), avec notre match résumé façon BD.







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