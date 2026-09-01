Haute-Corse : un jeune homme de 18 ans grièvement blessé après avoir été encorné par un taureau

Les secours ont été mobilisés ce samedi matin dans le secteur situé entre Bigornu et Campitellu, en Haute-Corse, pour venir en aide à un jeune homme de 18 ans victime d’un accident impliquant un taureau.
Selon les éléments communiqués par le SIS de Haute-Corse, le jeune homme a été encorné par l’animal avant d’être projeté. La gravité de ses blessures a nécessité l’intervention de plusieurs équipes de secours.
Le dispositif engagé comprenait notamment les personnels du GMSP 2B (Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers), les sapeurs-pompiers de Lucciana ainsi qu’une équipe du SAMU 2B.
Après avoir été pris en charge et médicalisé sur place, le jeune homme, dont l’état a été considéré comme grave, a été évacué en urgence absolue par Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile.
Il a été transporté vers le centre hospitalier de Bastia pour y recevoir les soins nécessités par son état.
Selon les éléments communiqués par le SIS de Haute-Corse, le jeune homme a été encorné par l’animal avant d’être projeté. La gravité de ses blessures a nécessité l’intervention de plusieurs équipes de secours.
Le dispositif engagé comprenait notamment les personnels du GMSP 2B (Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers), les sapeurs-pompiers de Lucciana ainsi qu’une équipe du SAMU 2B.
Après avoir été pris en charge et médicalisé sur place, le jeune homme, dont l’état a été considéré comme grave, a été évacué en urgence absolue par Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile.
Il a été transporté vers le centre hospitalier de Bastia pour y recevoir les soins nécessités par son état.
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