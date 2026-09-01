À Ocana, les abeilles au rythme d’une nature bouleversée

Quand les fleurs arrivent trop tôt



Cette année, le décalage s’est encore fait sentir. « La floraison de printemps avait beaucoup d’avance. Quand les colonies sont enfin prêtes à butiner au mois d’avril, elles se retrouvent face à une floraison qui est déjà fanée », décrit-elle. Pour les abeilles, le problème est concret : une colonie en développement doit nourrir ses jeunes alors que les ressources florales peuvent déjà avoir disparu. Et cette difficulté ne s’arrête pas à la production de miel. Sur certains ruchers, l’exploitation a découvert cette année des abeilles et des colonies mortes, une situation qu’elle n’avait pas observée auparavant. « On les chouchoute, on est aux petits soins, mais ça devient de plus en plus compliqué pour nous d’élever nos abeilles », confie l’apicultrice.



C’est là que le parcours pédagogique, disponible directement sur site, prend une autre dimension. Derrière la dégustation, il s’agit de montrer que l’abeille dépend directement de son environnement et de ses évolutions. Les visiteurs posent d’ailleurs de plus en plus de questions sur leur avenir. « Est-ce que vous aussi, vos abeilles meurent ? Est-ce qu’elles disparaissent ? » revient régulièrement. L’occasion pour l’équipe du Jardin des Abeilles d’expliquer les multiples menaces qui pèsent sur les colonies, mais aussi les changements observés directement sur leurs ruchers.



Frelon asiatique, pesticides, évolution des floraisons : la vigilance est devenue permanente. Pour l’heure, la filière corse surveille notamment l’arrivée du frelon asiatique, avec une mobilisation collective des apiculteurs.



À Ocana, l’objectif n’est donc plus seulement de montrer comment une abeille fabrique du miel, il s’agit aussi de faire comprendre tout ce qui doit rester en équilibre autour d’elle. « On espère que nos abeilles continuent à tenir le coup face aux changements climatiques. On l’espère pour toutes les abeilles de l’île et pour tous nos confrères », résume Tiphaine Pietri.