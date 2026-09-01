A màghjina - L’alba da u Castellu d’Araghju
Les premières lueurs du jour embrasent le ciel et les reliefs de l’Extrême-Sud de la Corse. Depuis les hauteurs du Castellu d’Araghju, site fortifié préhistorique situé au nord de Porto-Vecchio, le regard porte sur le maquis, les montagnes et, au loin, la Méditerranée. Un lever de soleil qui révèle progressivement les contours du paysage, entre blocs de granit et lumière rasante.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.