Avis de décès - Venaco, Biguglia - Rueil-Malmaison

De Venaco, Biguglia et Rueil-Malmaison
Brigitte MARIANI-ANZOLIN et Antoine MARIANI, ses enfants
Marie, Paul, Pierre-Orso, Charles-Joseph, Ange-Louis ses petits-enfants
ont l’immense douleur de vous annoncer le décès de leur maman et mamo,
Andrée MARIANI (BIANCONE), née BEAUDELOT,
survenu le 12 septembre 2026 à l’âge de 85 ans.
28 /07/ 1941 – 12 /09/ 2026.
Professeur de lettres honoraire - Chevalier des Palmes académiques.
Elle a rejoint son époux Joseph, dit Jo, qu’elle aimait tant.
Les obsèques seront célébrées en l’église Saint-Michel de Venaco – Serraggio,
jeudi 17 septembre 2026 à 14h00.
La famille recevra les condoléances à cette occasion.
Que les absents s’unissent à nous par la pensée et surtout par le cœur. Prions pour elle ainsi que pour tous lesdéfunts de la famille MARIANI – BIANCONE, en particulier Antoinette-Françoise dite Ninon, Mathée, Catherine et Marthe.
Selon les dernières volontés de la défunte, ni fleurs ni couronne. Des dons peuvent
être faits à une association de recherche et de lutte contre le cancer ainsi qu’au Secours populaire de Corte – Venaco.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Marie, Paul, Pierre-Orso, Charles-Joseph, Ange-Louis ses petits-enfants
ont l’immense douleur de vous annoncer le décès de leur maman et mamo,
Andrée MARIANI (BIANCONE), née BEAUDELOT,
survenu le 12 septembre 2026 à l’âge de 85 ans.
28 /07/ 1941 – 12 /09/ 2026.
Professeur de lettres honoraire - Chevalier des Palmes académiques.
Elle a rejoint son époux Joseph, dit Jo, qu’elle aimait tant.
Les obsèques seront célébrées en l’église Saint-Michel de Venaco – Serraggio,
jeudi 17 septembre 2026 à 14h00.
La famille recevra les condoléances à cette occasion.
Que les absents s’unissent à nous par la pensée et surtout par le cœur. Prions pour elle ainsi que pour tous lesdéfunts de la famille MARIANI – BIANCONE, en particulier Antoinette-Françoise dite Ninon, Mathée, Catherine et Marthe.
Selon les dernières volontés de la défunte, ni fleurs ni couronne. Des dons peuvent
être faits à une association de recherche et de lutte contre le cancer ainsi qu’au Secours populaire de Corte – Venaco.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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