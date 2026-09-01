Avis de décès - Venaco, Biguglia - Rueil-Malmaison

Brigitte MARIANI-ANZOLIN et Antoine MARIANI, ses enfants

Marie, Paul, Pierre-Orso, Charles-Joseph, Ange-Louis ses petits-enfants

ont l’immense douleur de vous annoncer le décès de leur maman et mamo,





Andrée MARIANI (BIANCONE), née BEAUDELOT,

survenu le 12 septembre 2026 à l’âge de 85 ans.

28 /07/ 1941 – 12 /09/ 2026.



Professeur de lettres honoraire - Chevalier des Palmes académiques.

Elle a rejoint son époux Joseph, dit Jo, qu’elle aimait tant.



Les obsèques seront célébrées en l’église Saint-Michel de Venaco – Serraggio,

jeudi 17 septembre 2026 à 14h00.

La famille recevra les condoléances à cette occasion.

Que les absents s’unissent à nous par la pensée et surtout par le cœur. Prions pour elle ainsi que pour tous lesdéfunts de la famille MARIANI – BIANCONE, en particulier Antoinette-Françoise dite Ninon, Mathée, Catherine et Marthe.



Selon les dernières volontés de la défunte, ni fleurs ni couronne. Des dons peuvent

être faits à une association de recherche et de lutte contre le cancer ainsi qu’au Secours populaire de Corte – Venaco.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.