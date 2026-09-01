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Avis de décès - Venaco, Biguglia - Rueil-Malmaison


La rédaction le Dimanche 13 Septembre 2026 à 10:52

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.



Avis de décès - Venaco, Biguglia - Rueil-Malmaison

De Venaco, Biguglia et Rueil-Malmaison

Brigitte MARIANI-ANZOLIN et Antoine MARIANI, ses enfants
Marie, Paul, Pierre-Orso, Charles-Joseph, Ange-Louis ses petits-enfants
ont l’immense douleur de vous annoncer le décès de leur maman et mamo,


Andrée MARIANI (BIANCONE), née BEAUDELOT,
survenu le 12 septembre 2026 à l’âge de 85 ans.
28 /07/ 1941 – 12 /09/ 2026.

Professeur de lettres honoraire - Chevalier des Palmes académiques.
Elle a rejoint son époux Joseph, dit Jo, qu’elle aimait tant.

Les obsèques seront célébrées en l’église Saint-Michel de Venaco – Serraggio,
jeudi 17 septembre 2026 à 14h00.
 La famille recevra les condoléances à cette occasion.
Que les absents s’unissent à nous par la pensée et surtout par le cœur. Prions pour elle ainsi que pour tous lesdéfunts de la famille MARIANI – BIANCONE, en particulier Antoinette-Françoise dite Ninon, Mathée, Catherine et Marthe.

Selon les dernières volontés de la défunte, ni fleurs ni couronne. Des dons peuvent
être faits à une association de recherche et de lutte contre le cancer ainsi qu’au Secours populaire de Corte – Venaco.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.




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