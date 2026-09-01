Rapale : un feu de végétation parcourt environ trois hectares

(Archives CNI)
L’incendie est parti d’un champ avant de se propager à une zone de gros maquis, composée notamment d’herbes sèches et de ronciers. Selon les premières informations disponibles, environ trois hectares ont été parcourus par les flammes.
De nombreux moyens terrestres sont engagés sur place. Des sapeurs-pompiers de Saint-Florent et de Bastia participent aux opérations, aux côtés de militaires de la Sécurité civile et de membres de la réserve communale.
La gendarmerie est également présente sur les lieux.
De nombreux moyens terrestres sont engagés sur place. Des sapeurs-pompiers de Saint-Florent et de Bastia participent aux opérations, aux côtés de militaires de la Sécurité civile et de membres de la réserve communale.
La gendarmerie est également présente sur les lieux.
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