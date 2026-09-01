The Voice Kids : le buzz in extremis de Patrick Fiori qui sauve Francescu et Ange

La rédaction le Dimanche 13 Septembre 2026 à 08:49

Il s’en est fallu d’une note de guitare. Samedi 12 septembre, lors des auditions à l’aveugle de The Voice Kids sur TF1, Francescu et Ange ont bien cru que leur aventure s’arrêtait là. Mais Patrick Fiori avait buzzé à l’ultime seconde. Après vérification des images par la production, son choix a été validé et les deux jumeaux corses ont rejoint son équipe