The Voice Kids : le buzz in extremis de Patrick Fiori qui sauve Francescu et Ange

Francescu et Ange, 14 ans, avaient choisi la Corse pour tenter leur chance devant les quatre coachs de The Voice Kids. Guitare en main, les deux frères ont interprété « Core Timpesta » du groupe Eppò lors de l’émission diffusée samedi 12 septembre sur TF1.
Pendant leur prestation, aucun des quatre fauteuils ne se retourne. Patrick Fiori écoute pourtant avec attention et accompagne même par moments la chanson depuis son siège. Puis arrive la toute dernière note de guitare.
C’est à cet instant que tout bascule.
Patrick Fiori buzze… mais son fauteuil ne bouge pas
Patrick Fiori appuie sur son buzzer au tout dernier moment. Trop tard ? Son fauteuil reste rouge et ne se retourne pas. Pour Francescu et Ange, l’audition semble alors terminée.
Mais le coach proteste immédiatement : « J’ai appuyé ! Je veux qu’on le revoie. »
Autour de lui, les autres membres du jury confirment avoir vu son geste. Soprano insiste : « Il a appuyé ! » Santa assure elle aussi avoir assisté à la scène et prend la défense de Patrick Fiori.
Reste une question décisive : le coach a-t-il appuyé avant ou après la fin de la prestation ?
La production décide alors de revoir les images.
Une dernière note qui change tout
Le ralenti est diffusé sur le plateau. On y voit Patrick Fiori presser son buzzer alors que la dernière note jouée par les deux adolescents résonne encore.
Matt Pokora le relève immédiatement : « Il y avait encore la note. La note de la guitare n’était pas encore terminée. »
La régie tranche finalement en faveur du coach : le buzz a bien eu lieu avant la fin complète du morceau. Il est donc considéré comme valable.
Le fauteuil de Patrick Fiori peut enfin se retourner.
Francescu et Ange sont qualifiés et rejoignent son équipe pour la suite de The Voice Kids.
Dans l’équipe de Patrick Fiori
Le scénario a une résonance particulière pour les deux adolescents qui avaient choisi de défendre un titre en langue corse devant Patrick Fiori qui connaît parfaitement la chanson interprétée par les jumeaux.
Une fois le verdict de la production rendu, il a remercié l’équipe de l’émission avant de prolonger la séquence en musique avec ses deux nouveaux talents et Santa, autour d’« Un populu unitu ».
Pour Francescu et Ange, l’aventure s’est donc jouée sur quelques fractions de seconde. Sans cette ultime vibration de guitare - et sans le ralenti demandé sur le plateau - leur passage dans The Voice Kids aurait pu s'arrêter au terme des auditions à l’aveugle.
Pendant leur prestation, aucun des quatre fauteuils ne se retourne. Patrick Fiori écoute pourtant avec attention et accompagne même par moments la chanson depuis son siège. Puis arrive la toute dernière note de guitare.
C’est à cet instant que tout bascule.
Patrick Fiori buzze… mais son fauteuil ne bouge pas
Patrick Fiori appuie sur son buzzer au tout dernier moment. Trop tard ? Son fauteuil reste rouge et ne se retourne pas. Pour Francescu et Ange, l’audition semble alors terminée.
Mais le coach proteste immédiatement : « J’ai appuyé ! Je veux qu’on le revoie. »
Autour de lui, les autres membres du jury confirment avoir vu son geste. Soprano insiste : « Il a appuyé ! » Santa assure elle aussi avoir assisté à la scène et prend la défense de Patrick Fiori.
Reste une question décisive : le coach a-t-il appuyé avant ou après la fin de la prestation ?
La production décide alors de revoir les images.
Une dernière note qui change tout
Le ralenti est diffusé sur le plateau. On y voit Patrick Fiori presser son buzzer alors que la dernière note jouée par les deux adolescents résonne encore.
Matt Pokora le relève immédiatement : « Il y avait encore la note. La note de la guitare n’était pas encore terminée. »
La régie tranche finalement en faveur du coach : le buzz a bien eu lieu avant la fin complète du morceau. Il est donc considéré comme valable.
Le fauteuil de Patrick Fiori peut enfin se retourner.
Francescu et Ange sont qualifiés et rejoignent son équipe pour la suite de The Voice Kids.
Dans l’équipe de Patrick Fiori
Le scénario a une résonance particulière pour les deux adolescents qui avaient choisi de défendre un titre en langue corse devant Patrick Fiori qui connaît parfaitement la chanson interprétée par les jumeaux.
Une fois le verdict de la production rendu, il a remercié l’équipe de l’émission avant de prolonger la séquence en musique avec ses deux nouveaux talents et Santa, autour d’« Un populu unitu ».
Pour Francescu et Ange, l’aventure s’est donc jouée sur quelques fractions de seconde. Sans cette ultime vibration de guitare - et sans le ralenti demandé sur le plateau - leur passage dans The Voice Kids aurait pu s'arrêter au terme des auditions à l’aveugle.
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