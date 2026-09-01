Rugby régional - Débuts victorieux pour le RCA et Bastia XV

En Fédérale 3, dans la poule 6, le RC Lucciana promu à ce niveau de la compétition accueillait Valréas à Charles-Galletti, l'occasion dans le cadre de ces retrouvailles avec la Fédérale d'ouvrir le compteur des victoires.Malheureusement, les Luccianais se sont inclinés de peu sur la marque 29 à 24





En Régionale 1, le seul représentant insulaire à savoir Portivechju Rugby entamait,également cet après-midi, sa campagne 2026/2027 au stade Claude-Papi contre Les Pennes-Mirabeau-Cadeneaux. Les Porto-Vecchiais peuvent nourrir de légitimes regrets ils se sont en effet inclinés d'un tout petit point 20 à 19 et doivent se contenter du bonus défensif