Rugby régional - Débuts victorieux pour le RCA et Bastia XV

En Fédérale 3, dans la poule 6, le RC Lucciana promu à ce niveau de la compétition accueillait Valréas à Charles-Galletti, l'occasion dans le cadre de ces retrouvailles avec la Fédérale d'ouvrir le compteur des victoires.Malheureusement, les Luccianais se sont inclinés de peu sur la marque 29 à 24
En Régionale 1, le seul représentant insulaire à savoir Portivechju Rugby entamait,également cet après-midi, sa campagne 2026/2027 au stade Claude-Papi contre Les Pennes-Mirabeau-Cadeneaux. Les Porto-Vecchiais peuvent nourrir de légitimes regrets ils se sont en effet inclinés d'un tout petit point 20 à 19 et doivent se contenter du bonus défensif
Du côté du championnat de Régionale 2 au sein de la Poule 1, il revenait au RC Ajaccio, d'ouvrir les hostilités, samedi après-midi, à domicile contre Bédarrides. Un coup d'envoi victorieux pour les Ciel et Blanc qui se sont imposés 38 à 24 avec le bonus offensif.
Toujours en Régionale 2, mais dans la Poule 2, la saison débutait par un derby au stade Volpaghju entre Bastia XV et le CRAB Lumiu rétrogradé de Régionale 1 à l'issue de la dernière saison. Un derby qui a tenu toutes ses promesses avec au bout des 80 minutes le succès des Bastiais 18 à 15.
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