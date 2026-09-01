Appietto : un incendie parcourt 80 hectares de végétation; 3 pompiers légèrement blessés

D’importants moyens ont été engagés pour lutter contre les flammes. Au total, 62 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le terrain, avec 14 camions. Le dispositif aérien comprenait deux Canadair, un hélicoptère bombardier d’eau lourd ainsi qu’un autre hélicoptère bombardier d’eau.



La situation avait nécessité une vigilance particulière en raison de la présence d’habitations dans l’axe de propagation de l’incendie.



Les conditions météorologiques avaient également compliqué l’intervention des secours, avec un vent soutenu sur le secteur.

La circulation a été perturbée par l’incendie et les opérations de secours. La D81 a été fermée, tout comme la route du village d’Appietto et la route de Lava, afin de restreindre l’accès au secteur concerné.





Vers 19h30 le SIS 2A signalait que le feu était fixé. Les flammes ont parcouru au total 80 hectares de petits et gros maquis.

Les actions massives et coordonnées de tous les moyens engagés ont permis de préserver les habitations situées dans l'axe de la propagation des flammes.

Trois sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés durant l'intervention de secours.

À noter enfin que la circulation est alternée sur les axes routiers du secteur impacté par l'incendie où les secours ont entamé un important travail de traitement des lisières et des points chauds.

