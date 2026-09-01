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Incendie cité Aurore à Bastia : un appartement fortement endommagé, aucun blessé


La rédaction le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:44

n incendie s’est déclaré ce dimanche vers 16 heures dans la cuisine d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble de la cité Aurore, à Bastia. Le feu a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers et l’immeuble évacué. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le logement, fortement touché, nécessitera le relogement de ses occupants.



Incendie cité Aurore à Bastia : un appartement fortement endommagé, aucun blessé
Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble d’habitation collectif de la cité Aurore, à Bastia.
Les sapeurs-pompiers du centre de secours principal (CSP) de Bastia ont été alertés vers 16 heures. À leur arrivée, le feu était localisé dans la partie cuisine du logement. Il a rapidement été maîtrisé.
L’immeuble a été évacué durant l’intervention. Aucune victime n’est à déplorer, mais l’appartement a été fortement endommagé par l’incendie. Un relogement de ses occupants sera nécessaire.
Une quinzaine de sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés, dont une échelle pivotante semi-automatique.
En début de soirée, les secours étaient toujours sur place afin de procéder aux opérations de déblaiement de l’appartement.




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