Incendie cité Aurore à Bastia : un appartement fortement endommagé, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble d’habitation collectif de la cité Aurore, à Bastia.

Les sapeurs-pompiers du centre de secours principal (CSP) de Bastia ont été alertés vers 16 heures. À leur arrivée, le feu était localisé dans la partie cuisine du logement. Il a rapidement été maîtrisé.

L’immeuble a été évacué durant l’intervention. Aucune victime n’est à déplorer, mais l’appartement a été fortement endommagé par l’incendie. Un relogement de ses occupants sera nécessaire.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés, dont une échelle pivotante semi-automatique.

En début de soirée, les secours étaient toujours sur place afin de procéder aux opérations de déblaiement de l’appartement.