Corte - "Chi ne serà dumane ?", le tout premier opus de Fanfan Cesari

Comme beaucoup de jeunes corses touchés par le Riacquistu culturel du début des années 1970, Fanfan Cesari s’est pris de passion pour la paghjella et le chjami è rispondi. Il se souvient que sa sœur avait des brebis du côté de la plaine de Tralonca. Tous les jours, il s’y rendait à vélo pour apprendre la polyphonie en compagnie de « Niculai Cucci, Vincent Giamarchi, Mathieu Salviani, Jean-Bapti di Suveria.»

«Ils chantaient la paghjella et improvisaient également. C’est aussi ce qui m’a donné l’envie d’écrire mes premières chansons déjà à l’époque. Avec eux j’ai appris à placer ma voix tant au niveau de la seconda, que la bassa ou de la terza, que ce soit pour le chant sacré que pour le profane ».

Tout jeune, il a donc fait ses premiers pas avec A Mannella di Corti et le regretté Jacques Luciani qui fut l’un des précurseurs de la langue Corse et qui remit au goût du jour la paghjella, après un important travail de recherches mené entre Rusiu et Sermanu.





A l’ouverture de l’Université de Corse il intégra le premier groupe de chanteurs étudiants tandis qu’il enchaînait les concours de paghjelle pour en remporter plus d’un. « Cela m’a d’ailleurs permis de côtoyer et de me lier d’amitié avec tous les chanteurs insulaires des groupes comme I Chjami Aghalesi ou encore Canta u Populu Corsu dont le regretté Petru Guelfucci, « avec qui nous avons partagé de très nombreux moments puisqu’il était à Sermanu et surtout il faisait partie d’A Mannella à mes débuts de chanteur », poursuit Fanfan Cesari qui créa le groupe Alte Voce avec sa sœur Rosanna, Jean Mattei, « qui m’a permis de beaucoup évoluer dans la chanson en me permettant de canaliser ma voix », ou encore Jean-Bapti de Nobili et Frédéric Torre au début des années 2000. Fanfan Cesari a partagé sa vie de chanteur avec une autre passion, celle du secours en montagne puisqu’il a été durant de nombreuses années l’un des piliers du Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers.





La vie a ensuite conduit Fanfan Cesari à quitter Corte vers Venzolasca où « j’ai rencontré l’ancien guitariste de Petru Guelfucci, Charles Giafferi, avec qui nous avons organisé diverses soirées à travers l’île en compagnie également d’Etienne Perfetti. Ce sont eux qui m’ont poussé à faire un CD. Et comme j’avais déjà écrit de très nombreux textes, je me suis dit pourquoi pas ».

Passionné de montagne à travers ses 35 années de secouristes, après une formation à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme à Chamonix, les textes de Fanfan tournaient autour de ces lieux emblématiques de l’île. « Quand j’étais jeune, je montais aux estives aux Gruttelle avec mes voisins les Gambini qui y conduisaient leurs bêtes. C’est de là que m’est venue cette passion pour la montagne et le grand air. Et ces textes sont un hommage à cette montagne que j’aime par-dessus tout. Chi ne serà dumane, est un album qui me fait m’interroger sur notre avenir car la Corse ne sait pas où elle va. Chaque jour nous perdons de nos valeurs, nous perdons ce respect transmis par nos parents, nous perdons nos valeurs essentielles. Et puis, la montagne, dans sa beauté, dans sa clarté nous donne toujours cette vision de notre passé. Il faut être montagnard pour comprendre certaines choses. Tu si per mè lu caldu è la timpesta. E di la machja si cusi belle fiore, sai mischia lu pietu incu la festa è n’he sai fà trizina lu moi core. Volu d’ALtagna guardendu lu muvrone dà lu Ritondu à u Monte Cintu rè patrone, e surgente ch’inchantanu le stagione. Cara muntagna mi dai tanta passion ».





Des textes qu’il a modelé également au fur et à mesure de ses sorties en montagne. Cet album contient également un titre plein d’émotion, I Fucilati, qui raconte l’histoire de ces jeunes Corses envoyés en au front en 14-18 et qui ne parlaient pas un mot de français et qui ont été fusillés pour avoir été considérés comme des traîtres ! « J’avais vu un reportage évoquant le retour des cendres d’un de ces soldats qui avait été fusillé. Cela j’avais touché et j’ai voulu écrire cette chanson en leur mémoire. L’album contient également une chanson écrite par Ghjuvan Petru Ristori, Dà quassù, une chanson de Natale Valle, Ti cuntempiu, et une chanson d’Etienne Perfetti, Anarchià ».





Avec Charles Giafferi et Etienne Perfetti, Fanfan Cesari a demandé à Christophe Mac Daniel de réaliser les arrangements avant d’entrer en studio chez Ricordu « qui a pris en compte l’ensemble de la production ».

Ce premier opus de Fanfan Cesari, Chi n’hé serà dumane ? est en vente auprès de tous les disquaires insulaires, ainsi que sur toutes les plateformes et dans différents commerces comme la boulangerie de la gare à Corte, la station-service Albertini (sortie nord de Corte) ainsi qu’à la station Vito à Folelli.

