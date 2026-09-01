Défi "Le grand Rose" : Etienne Meloni retardé par la météo, nouvel tentative mardi
Philippe Jammes le Lundi 14 Septembre 2026 à 06:43
Ce lundi 14 septembre, à 5 heures à Bonifacio, Étienne Meloni a pris le départ de son nouveau défi : « Le Grand Rose », une traversée à la nage entre la cité des falaises et la Sardaigne, au profit d’Endur’ensemble, une association de lutte contre le cancer du sein. Alors qu'ils étaient partiw en bateau pour rejoindre le lieu de départ en Sardaigne, Etienne Meloni et son équipage ont du faire demi-tour en raison des conditions météorologiques défavorables notamment un vent soufflant à 15 nœuds.
Le défi est reporté à ce mardi matin.