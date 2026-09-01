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A màghjina - L’ultima luce sopra à Figari


le Lundi 14 Septembre 2026 à 07:25

Le soleil descend derrière les reliefs qui ferment l’horizon de la baie de Figari, en Corse-du-Sud. Ses derniers rayons enveloppent la plaine et le maquis d’une lumière chaude, tandis que les oliviers, les toits de pierre et la végétation du premier plan plongent peu à peu dans l’ombre. Un soir de fin d’été où le paysage semble retenir encore quelques minutes la lumière du jour.
Si, comme Jean-Yves Susini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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