A màghjina - L’ultima luce sopra à Figari
Le soleil descend derrière les reliefs qui ferment l’horizon de la baie de Figari, en Corse-du-Sud. Ses derniers rayons enveloppent la plaine et le maquis d’une lumière chaude, tandis que les oliviers, les toits de pierre et la végétation du premier plan plongent peu à peu dans l’ombre. Un soir de fin d’été où le paysage semble retenir encore quelques minutes la lumière du jour.
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