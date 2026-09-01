A màghjina - Nebbiu in focu
Depuis la plage d’Olzu, le jour s’efface dans un embrasement de rouge et d’or. À l’horizon, les reliefs du Nebbiu se découpent en ombres profondes tandis que la Méditerranée recueille les dernières lueurs du soleil. Un soir où, entre ciel et mer, la lumière semble retenir encore un instant la nuit.
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