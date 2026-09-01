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A màghjina - Nebbiu in focu


le Mardi 15 Septembre 2026 à 07:23

Depuis la plage d’Olzu, le jour s’efface dans un embrasement de rouge et d’or. À l’horizon, les reliefs du Nebbiu se découpent en ombres profondes tandis que la Méditerranée recueille les dernières lueurs du soleil. Un soir où, entre ciel et mer, la lumière semble retenir encore un instant la nuit.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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