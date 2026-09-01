Corse : deux nouveaux navires de La Méridionale vont arriver à Marseille en 2027

Le calendrier se précise pour le renouvellement de la flotte de La Méridionale. Alba Nova doit entrer en service en mars 2027, suivi trois mois plus tard par Azura. Les deux nouveaux navires seront affectés aux liaisons Marseille-Ajaccio et Marseille-Porto-Vecchio. Dans cette perspective, la compagnie maritime a ouvert, lundi 14 septembre, les réservations pour l'ensemble de ses traversées de 2027.

Sous pavillon français premier registre et spécialement conçus pour la desserte de la Corse, Alba Nova et Azura pourront accueillir chacun 935 passagers et disposeront de 274 cabines. Ils transporteront également du fret, l'autre activité de la compagnie dans le cadre de la desserte de l'île.

Pour Charles-Henry de Lignac, directeur général de La Méridionale, leur arrivée constitue « une nouvelle étape dans l’histoire » de la compagnie. Avec ces deux unités, il entend notamment « élever encore le niveau de service proposé à nos passagers ».





Jusqu'à 50 % de CO₂ en moins par rapport au Piana

C'est aussi sur leurs performances environnementales que La Méridionale entend faire la différence. Les deux navires seront équipés d'une propulsion hybride GNL-électrique et de batteries de 13,5 MWh. La compagnie estime que ce dispositif permettra de réduire d'environ 50 % leurs émissions de CO₂ par rapport au Piana.

À Marseille, l'électrification à quai, combinée à l'énergie stockée dans les batteries, doit permettre aux deux bateaux d'effectuer leurs escales sans émissions polluantes à quai. Charles-Henry de Lignac y voit le moyen de « réduire très significativement l’empreinte environnementale de nos traversées ».





Sept catégories de cabines

Le renouvellement concernera également l'aménagement intérieur. Conçus avec le studio Jean-Philippe Nuel et le cabinet Stirling Design, Alba Nova et Azura proposeront sept catégories de cabines. Parmi elles, 21 cabines Luxe disposeront d'un balcon.

La Méridionale annonce également une nouvelle conception des espaces communs, des services et de la restauration, avec une identité inspirée des paysages, de la culture et de la gastronomie corses.

L'arrivée de ces deux navires intervient alors que La Méridionale, filiale de CMA CGM depuis juin 2023, approche des 90 ans de présence sur les liaisons entre Marseille et la Corse. La compagnie dessert l'île depuis 1937 et participe depuis 45 ans au service public de continuité territoriale. Elle assure aujourd'hui quotidiennement les dessertes d'Ajaccio et de Porto-Vecchio dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la Collectivité de Corse.