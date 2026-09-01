44e édition d’Arte Mare à Bastia et Biguglia : « Justice et Méditerranée au cinéma »

« Pour cette 44e édition nous avons choisi un titre qui claque : Arte Mare à la barre » déclare la présidente de l’association Michèle Corrotti. « Nous n’avons pas vocation à traiter ce difficile et grave sujet de la justice en nous engageant mais en l’expliquant, en nous en faisant l’écho, en le nourrissant d’outils pour le public comme tous les problèmes de société que nous avons abordés ces dernières années. Il faut avouer qu’au cinéma, la justice est un thème récurrent. La photogénie des marches d’un palais de justice, d’une salle d’audience, des robes de magistrats et d’avocats n’est plus à démontrer. Depuis plus d'un siècle, des réalisateurs choisissent le tribunal comme décor, les dossiers deviennent des scénarios, les acteurs du monde judiciaire s’incarnent dans des acteurs de cinéma. Les films de justice, dont certains sont des œuvres majeures, nous rappellent l’importance de cette institution dans nos vies. Quant au septième art, il explique, décrypte, analyse, dénonce, suscite une démarche critique, ambition qui est celle du festival, devenu une semaine par an le greffier du cinéma méditerranéen. Ce thème sera piloté pour nous par Christophe Bourseiller, qu’on ne présente plus et nous proposerons 2 débats, dont un sur la justice en Corse avec notamment Marc Biancarelli, Jean-Guy Talamoni, Jacques Dallest et Joris Giovannetti ».
Lors de cette édition 2026, Arte Mare va proposer trois compétitions : Longs métrages méditerranéens, films corses et écoles de cinéma méditerranéennes. De prestigieux jurys pour distinguer les films : Claire Nadeau, Fabien Onteniente, Gérard Mordillat, Christophe Di Caro, Anthony Morganti…
Au programme aussi un panorama, des films de la thématique, d'animation, des avant premières, six ciné-journaux offerts par la Cinémathèque suisse, nouveau partenaire du festival, des masterclasses, Selon les jours, les films seront projetés au cinéma Le Régent, au Cube, au centre culturel l'Alb'Oru, au cinéma de Furiani, et au Spaziu Culturale Carlu Rocchi de Biguglia.
L'invité d'honneur de cette 44e édition sera Gérard Jugnot qui présentera son premier film, « Pinot simple flic », et son film le plus récent, « Mauvaise Pioche ». Il sera présent le 4 octobre.
Le festival réunira durant toute la première semaine de nombreux invités : Réalisateurs, comédiens, équipes des films tels Khalil Cherti, Zahia Dehar, Valeria Bruni-Tedeschi, Robert Guédiguian, Claire Nadeau, Jacques Pradel, Vincent Perez, Fabien Onteniente, Charlotte Silvera, Gérard Guerrieri, Karine Silla, Robert Salis, Anthony Morganti, Alexia de Mari, Aurélien Peilloux Paul Nouhet, Louis Memmi, Colomba Giovanni… Des rencontres avec ces invités (entrée libre) auront lieu tous les soirs du 4 au 9 octobre à 17h45 à la médiathèque B620 de Biguglia. Des séances de dédicaces sont également prévus à l’Alb’Oru, Carlu Rocchi et bibliothèque de Bastia.
Le festival proposera 3 expositions : Une exposition collective intitulée « Gardons -nous de juger » au centre culturel l’Alb’Oru en partenariat avec la Galerie Noir et Blanc, une installation visuelle signée Geneviève Dolovici, pensée comme un hommage à la salle de cinéma et à ceux qui l’habitent : les spectateurs. La 3e expo, « A ballata di Mattea » de Mona Favoreu, sera visible au spaziu Carlu Rocchi à Biguglia.
Lors de cette édition 2026, Arte Mare va proposer trois compétitions : Longs métrages méditerranéens, films corses et écoles de cinéma méditerranéennes. De prestigieux jurys pour distinguer les films : Claire Nadeau, Fabien Onteniente, Gérard Mordillat, Christophe Di Caro, Anthony Morganti…
Au programme aussi un panorama, des films de la thématique, d'animation, des avant premières, six ciné-journaux offerts par la Cinémathèque suisse, nouveau partenaire du festival, des masterclasses, Selon les jours, les films seront projetés au cinéma Le Régent, au Cube, au centre culturel l'Alb'Oru, au cinéma de Furiani, et au Spaziu Culturale Carlu Rocchi de Biguglia.
L'invité d'honneur de cette 44e édition sera Gérard Jugnot qui présentera son premier film, « Pinot simple flic », et son film le plus récent, « Mauvaise Pioche ». Il sera présent le 4 octobre.
Le festival réunira durant toute la première semaine de nombreux invités : Réalisateurs, comédiens, équipes des films tels Khalil Cherti, Zahia Dehar, Valeria Bruni-Tedeschi, Robert Guédiguian, Claire Nadeau, Jacques Pradel, Vincent Perez, Fabien Onteniente, Charlotte Silvera, Gérard Guerrieri, Karine Silla, Robert Salis, Anthony Morganti, Alexia de Mari, Aurélien Peilloux Paul Nouhet, Louis Memmi, Colomba Giovanni… Des rencontres avec ces invités (entrée libre) auront lieu tous les soirs du 4 au 9 octobre à 17h45 à la médiathèque B620 de Biguglia. Des séances de dédicaces sont également prévus à l’Alb’Oru, Carlu Rocchi et bibliothèque de Bastia.
Le festival proposera 3 expositions : Une exposition collective intitulée « Gardons -nous de juger » au centre culturel l’Alb’Oru en partenariat avec la Galerie Noir et Blanc, une installation visuelle signée Geneviève Dolovici, pensée comme un hommage à la salle de cinéma et à ceux qui l’habitent : les spectateurs. La 3e expo, « A ballata di Mattea » de Mona Favoreu, sera visible au spaziu Carlu Rocchi à Biguglia.
Comme toutes les années viendra se greffer un volet littéraire avec la remise du Prix Ulysse. Il sera remis, pour l’ensemble de son œuvre à Boualem Sansal, écrivain naturalisé français, possédant la nationalité algérienne jusqu'en 2026, avant d'en être déchu. Le prix Ulysse du 1er ouvrage sera lui remis à la jeune Éléa Marini pour son roman « Le ciel l’a mauvaise ». Enfin pour les fins palais, pas de justice mais gastronomiques, du samedi 3 au vendredi 9 octobre au Spaziu Carlu Rocchi de Biguglia le public pourra vivre une véritable Odyssée gastronomique à base de produits corses et méditerranéens (street food nustrale, dîners bistronomiques, couscous, tajine, paëlla…)
La soirée d’ouverture, le 2 à 20h30 à l’Alb’Oru sera orchestrée par le chanteur Damien Verdi et la soirée de clôture « Thémis 9.0 » sera une performance de Sandra Casanova, célébrant la voix humaine avec Vanina, Claude, Vanessa, Jacqueline, Sandra, Jean-Jo, Philippe, Virginie, Antoine. (Voir la grille)
Infos pratiques
Renseignements au : 04 95 58 85 50
Vente en ligne Ici
Vente physique aux billetteries de l’Alb’Oru, du Spaziu Carlu Rocchi et du Cinéma Le Régent
La soirée d’ouverture, le 2 à 20h30 à l’Alb’Oru sera orchestrée par le chanteur Damien Verdi et la soirée de clôture « Thémis 9.0 » sera une performance de Sandra Casanova, célébrant la voix humaine avec Vanina, Claude, Vanessa, Jacqueline, Sandra, Jean-Jo, Philippe, Virginie, Antoine. (Voir la grille)
Infos pratiques
Renseignements au : 04 95 58 85 50
Vente en ligne Ici
Vente physique aux billetteries de l’Alb’Oru, du Spaziu Carlu Rocchi et du Cinéma Le Régent
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