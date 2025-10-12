Bastia : Le rideau est tombé sur une superbe 43e édition du Festival Arte Mare.

Au programme de cette dernière soirée, l’auteur compositeur interprète Damien Verdi pour, en acoustique, un répertoire poétique en hommage au cinéma. Il était accompagné au piano par la toute jeune Battista Acquaviva Balli,16 ans, qui pratique le piano depuis 9 ans au Centre Culturel Una Volta avec Thierry Granier comme professeur. Le film C'est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart, clôturait lui la série de projection d’une cinquantaine de films sur le thème de l’amour.
Michèle Corrotti, clap de fin pour une cuvée 2025 exceptionnelle ?
On y a fait aussi des découvertes...
Oui, oui, notamment dans la catégorie documentaire. Holding the Hat, le film israélien, était vraiment remarquable. Il y a eu plein de petits miracles inattendus. Ce ne sont pas seulement les gros films et les grosses avant-premières qui fonctionnent, c'est aussi, depuis des années maintenant, la compétition du film corse qui marche très, très bien. Le premier week-end à Biguglia, consacré aux documentaires insulaires, il a régné au spaziu Carlu Rocchi une super ambiance. Je pense que, finalement, il y a une belle alchimie par la façon dont nous avons défini ce festival : compétition du film méditerranéen, compétition du film corse, compétition des écoles de cinéma, avec la fraîcheur et l'enthousiasme de ces jeunes réalisateurs qui viennent là, avec tout frais et moulu de leur école, avec leur premier film. Le festival est ainsi sans arrêt différent, ouvert et sympathique.
C'est aussi un festival en balade, touchant plusieurs publics …
La 43e édition est derrière nous, vive la 44e ?
Michèle Corrotti, clap de fin pour une cuvée 2025 exceptionnelle ?
Avec l'amour comme maître et fil conducteur, il ne pouvait en être autrement. Nous nous sommes tant aimés pendant une grosse semaine et nous avons aimé les films. La programmation était au petit poil, il faut bien le dire. Nous avons aimé nos invités, en premier Claude Lelouch qui par sa profonde humanité, sa grande gentillesse et la sincérité du regard qu'il porte sur les êtres et sur le cinéma, nous a tous un peu subjugué. Il y a des années comme ça avec une sorte de grâce, avec aussi un Pascal Elbé tellement talentueux et consensuel. Il y a eu sur ce festival un petit air de printemps qui flottait, un petit air de gentillesse, un petit air de douceur. C'est une semaine qui nous a fait du bien. On a batifolé en fait.
On y a fait aussi des découvertes...
Oui, oui, notamment dans la catégorie documentaire. Holding the Hat, le film israélien, était vraiment remarquable. Il y a eu plein de petits miracles inattendus. Ce ne sont pas seulement les gros films et les grosses avant-premières qui fonctionnent, c'est aussi, depuis des années maintenant, la compétition du film corse qui marche très, très bien. Le premier week-end à Biguglia, consacré aux documentaires insulaires, il a régné au spaziu Carlu Rocchi une super ambiance. Je pense que, finalement, il y a une belle alchimie par la façon dont nous avons défini ce festival : compétition du film méditerranéen, compétition du film corse, compétition des écoles de cinéma, avec la fraîcheur et l'enthousiasme de ces jeunes réalisateurs qui viennent là, avec tout frais et moulu de leur école, avec leur premier film. Le festival est ainsi sans arrêt différent, ouvert et sympathique.
C'est aussi un festival en balade, touchant plusieurs publics …
Avec la fermeture du théâtre de Bastia, c'était un défi à relever. Je ne vous cacherai pas que c'est épuisant. Nous sommes allés dans plusieurs sites : Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia, l’Alb’Oru à Bastia, le cinéma Le Régent, la Galerie Noir et Blanc, le centre culturel Una Volta, la bibliothèque municipale. Et oui, cela nous permet de rencontrer plus de publics, des publics différents, un public même rajeuni.
La 43e édition est derrière nous, vive la 44e ?
Bien entendu, mais nous essayons de ne pas nous précipiter. Nous tenons le thème de la 44e, mais je ne le dévoilerai pas encore, ce sera un thème ….explosif. Mais avant, nous aurons notre festival Camera Pulitica à Biguglia du 25 au 29 novembre. Et là aussi, honnêtement, par les temps qui courent, avec la politique, ça devrait chauffer.
Palmarès de la 43e édition du Festival Arte Mare – Festivalu di u filmu e di l’arti mediterranei
Grand prix Arte mare – Karma Koma
A Sad And Beautiful World , de Cyril Aris (présenté en avant-première)
Fiction, Liban, 2025
Prix RCFM Petru Mari (meilleure bande son et musique)
Nos Jours Sauvages, de Vasilis Kekatos (présenté en avant-première)
Grèce, 2024 Bande son de Valérie Le Docte et musique de Kostis Maraveyas
Prix jeune
Nos Jours Sauvages, de Vasilis Kekatos
Prix du public
Diamanti, de Ferzan Özpetek, Italie, 2024 (présenté en avant-première)
Prix CCAS fiction
Icarus, de Christos Kardana
Mention spéciale La confrontation, de Marie Abbenanti et Sandy Purjol-Latour
Prix hors les murs fiction
La confrontation, de Marie Abbenanti et Sandy Pujol-Latour
Prix du jury Arte Mare documentaire
Tu n’es pas seule, de Julie Perréard
Mention spéciale : Rempart, de Sampiero Raffalli et Maxime Buchignani
Palmarès des écoles de Méditerranée
La Station, de Lisa Chapuisat
NB : La rediffusion des films de la compétition corse aura lieu sur ALLINDÌ - plateforme de streaming Corse et Méditerranéenne au Régent du 13 au 20 octobre.
A Sad And Beautiful World , de Cyril Aris (présenté en avant-première)
Fiction, Liban, 2025
Prix RCFM Petru Mari (meilleure bande son et musique)
Nos Jours Sauvages, de Vasilis Kekatos (présenté en avant-première)
Grèce, 2024 Bande son de Valérie Le Docte et musique de Kostis Maraveyas
Prix jeune
Nos Jours Sauvages, de Vasilis Kekatos
Prix du public
Diamanti, de Ferzan Özpetek, Italie, 2024 (présenté en avant-première)
Prix CCAS fiction
Icarus, de Christos Kardana
Mention spéciale La confrontation, de Marie Abbenanti et Sandy Purjol-Latour
Prix hors les murs fiction
La confrontation, de Marie Abbenanti et Sandy Pujol-Latour
Prix du jury Arte Mare documentaire
Tu n’es pas seule, de Julie Perréard
Mention spéciale : Rempart, de Sampiero Raffalli et Maxime Buchignani
Palmarès des écoles de Méditerranée
La Station, de Lisa Chapuisat
NB : La rediffusion des films de la compétition corse aura lieu sur ALLINDÌ - plateforme de streaming Corse et Méditerranéenne au Régent du 13 au 20 octobre.
-
Dominique Faure, ancienne ministre des Collectivités territoriales, à Bastia à la rencontre des membres du Parti radical
-
Sécheresse : dans l'Extrême Sud, les coupures renforcées dès lundi
-
Au bout de 30 heures de course, Robert Socquet remporte l’Infinity Trail de Porticcio
-
Municipales à Bastia : Julien Morganti prendra la tête de la liste « Uniti » aux côtés de la droite, de la gauche et du PNC
-
U tempu in Corsica