Bastia : Le rideau est tombé sur une superbe 43e édition du Festival Arte Mare.



Michèle Corrotti, clap de fin pour une cuvée 2025 exceptionnelle ?

Avec l'amour comme maître et fil conducteur, il ne pouvait en être autrement. Nous nous sommes tant aimés pendant une grosse semaine et nous avons aimé les films. La programmation était au petit poil, il faut bien le dire. Nous avons aimé nos invités, en premier Claude Lelouch qui par sa profonde humanité, sa grande gentillesse et la sincérité du regard qu'il porte sur les êtres et sur le cinéma, nous a tous un peu subjugué. Il y a des années comme ça avec une sorte de grâce, avec aussi un Pascal Elbé tellement talentueux et consensuel. Il y a eu sur ce festival un petit air de printemps qui flottait, un petit air de gentillesse, un petit air de douceur. C'est une semaine qui nous a fait du bien. On a batifolé en fait.



On y a fait aussi des découvertes...

Oui, oui, notamment dans la catégorie documentaire. Holding the Hat, le film israélien, était vraiment remarquable. Il y a eu plein de petits miracles inattendus. Ce ne sont pas seulement les gros films et les grosses avant-premières qui fonctionnent, c'est aussi, depuis des années maintenant, la compétition du film corse qui marche très, très bien. Le premier week-end à Biguglia, consacré aux documentaires insulaires, il a régné au spaziu Carlu Rocchi une super ambiance. Je pense que, finalement, il y a une belle alchimie par la façon dont nous avons défini ce festival : compétition du film méditerranéen, compétition du film corse, compétition des écoles de cinéma, avec la fraîcheur et l'enthousiasme de ces jeunes réalisateurs qui viennent là, avec tout frais et moulu de leur école, avec leur premier film. Le festival est ainsi sans arrêt différent, ouvert et sympathique.



C'est aussi un festival en balade, touchant plusieurs publics …

Avec la fermeture du théâtre de Bastia, c'était un défi à relever. Je ne vous cacherai pas que c'est épuisant. Nous sommes allés dans plusieurs sites : Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia, l’Alb’Oru à Bastia, le cinéma Le Régent, la Galerie Noir et Blanc, le centre culturel Una Volta, la bibliothèque municipale. Et oui, cela nous permet de rencontrer plus de publics, des publics différents, un public même rajeuni.



La 43e édition est derrière nous, vive la 44e ?

Bien entendu, mais nous essayons de ne pas nous précipiter. Nous tenons le thème de la 44e, mais je ne le dévoilerai pas encore, ce sera un thème ….explosif. Mais avant, nous aurons notre festival Camera Pulitica à Biguglia du 25 au 29 novembre. Et là aussi, honnêtement, par les temps qui courent, avec la politique, ça devrait chauffer.

Au programme de cette dernière soirée, l’auteur compositeur interprète Damien Verdi pour, en acoustique, un répertoire poétique en hommage au cinéma. Il était accompagné au piano par la toute jeune Battista Acquaviva Balli,16 ans, qui pratique le piano depuis 9 ans au Centre Culturel Una Volta avec Thierry Granier comme professeur. Le film C'est quoi l’amour ? de Fabien Gorgeart, clôturait lui la série de projection d’une cinquantaine de films sur le thème de l’amour.