Cinéma - Escapade d’Arte Mare à Marseille

« La confrontation » : fiction de 29 mn de Marie Abbenanti et Sandy Pujol-Latour de 2024. « Dans le huis clos d'un commissariat, Maxime, une adolescente de 17 ans, doit affronter sa plus grande peur, se confronter à son parrain qui l'a violée enfant ».





« Tu n’es pas seule » : Documentaire de 1h33 de Julie Perreard (2024).« Triss, Charlotte, Juliette, Amandine, Aude et Alice sont des colleuses. Dans l’ombre, elles peignent des mots en noir et blanc qu’elles collent sur les murs de leur île, la Corse. Ces messages qui exposent des faits de violence sexuelle et sexiste, je les ai lus. Ils ont résonné en moi. Caméra au poing, j’intègre leurs rangs. »





« Camera obscura, la fabrique du nous » : Documentaire de 1h03 de Yolaine Lacolonge (2025)

Pour échanger loin des clichés, Arte Mare, doyen des festivals corses et l’incontournable et mythique cinéma phocéen incontournable proposent en avant-première trois films corses au féminin, primés au dernier festival Arte Mare, en présence des quatre réalisatrices : Marie Abbenanti, Sandy Pujol-Latour, Yolaine Lacolonge et Julie Perreard. Ces trois cinéastes corses mettent en scène la Corse contemporaine avec des héroïnes féminines dans leurs scénarii respectifs. Tournage à l’automne 2023, décors voisins, équipes techniques proches, figurants du cru... Sélectionnés en 2024 dans les plus grands festivals, ils créent chacun de nouvelles représentations de la Corse. À travers ces trois films, « la puissance des images » qui nourrit l’inconscient collectif, voire renouvelle la mythologie d’un peuple. Filmer les filmeurs, pour questionner ce que fabrique le cinéma. Les projections seront suivies d’un échange et d’un moment convivial. La première séance est consacrée aux violences faites aux femmes, la seconde à une réflexion sur le cinéma corse d’aujourd’hui.Seront aussi sur place « Les ambassadrices jeunes du cinéma Arte Mare. Elles rencontreront rencontrent leurs alter ego marseillais. Ensemble sur place, ils réaliseront dans ces conditions inhabituelles « U Bang Bang podcast », sous la houlette de Stephan Regoli, réalisateur et coordinateur du podcast.Construit en 1928 à l’Estaque, rénové par la Ville de Marseille, ce cinéma est classé Art et Essai, labels Jeune public, Patrimoine/Répertoire et Recherche et Découverte. Outre une salle de 232 fauteuils et un écran de 12 m sur 7 m, il dispose d’espaces pour des ateliers de réalisation (studio de tournage, salle de montage, petite salle de projection, salle MashUp). 1400 séances par an réunissent 60 000 spectateurs. De nombreux évènements s’y déroulent, et aussi des formations, des résidences et de nombreuses animations.- 16 heures 1séance : « La confrontation » et « Tu n’es pas seule »- 18h45 Pause apéro (30mn)- 19h15 2séance : « Camera obscura, la fabrique du nous ». Et production du podcast U Bang Bang.