Corte : La saga des Ferrandini s’arrête ce samedi !

En février 1983, la première boutique de la franchise « Benetton » ouvrait ses portes en Corse, au 14 cours Paoli de Corte pour être plus précis. A sa tête Bastienne Ferrandini et sa regretté maman, Marie Pinelli. L’enseigne fait fureur. Partout en ville pantalons, tricots, pulls ou encore chaussettes se déclinent dans toutes les couleurs et pour tous les âges : « Effectivement c’était la très grande mode et ce fut l’effervescence autour de cette marque qui plaisait énormément aux jeunes, mais à tout le monde aussi. C’était aussi durant les premières années de l’Université de Corse et comme nous étions la seule boutique Benetton de Corse. Les clients venaient de toute la Corse pour acheter chez nous. Nous avons gardé la marque durant 13 ans, qui furent 13 années de bonheur. C’était la belle époque ».

Mais en 1996 donc, Bastienne Ferrandini explique que la marque italienne a changé ses méthodes de travail en fermant 28 enseignes dans toute la France. « Ces nouvelles méthodes ne me convenaient plus et j’ai donc décidé de changer mon fusil d’épaule et de rebondir en travaillant avec d’autres marques. Après mûre réflexion, j’ai décidé de proposer des vêtements pour les enfants de 0 à 18 ans avec Caty Mini, Absorba, Trois Pommes, etc. Ce fut également une très belle expérience, d’autant que mes filles, Laura et Marie-Elisabeth, venaient travailler avec moi tout en faisant leurs études ».





Malheureusement, le COVID est passé par la et de nombreuses marques en ont souffert au point qu’elles ont mis la clé sous la porte. « Et forcément nous en avons subi les conséquences. Avec mes filles nous nous sommes posé la question de savoir ce qu’allait devenir notre boutique, d’autant que l’âge de la retraite avait sonné pour moi. Et mes filles ont réfléchi quelques temps avant de me proposer leur idée. Il s’agissait d’un concept très intéressant et appelé « Super Châtaigne » que nous avons lancé dans la foulée du COVID », poursuit Bastienne Ferrandini.





Ce concept visait à s’adresser à un tout jeune public, les enfants de 0 à 10 ans. Ainsi, la boutique « Super Châtaigne » proposa quelques vêtements, mais surtout des jouets en bois ainsi que des jeux éducatifs. « Mes filles ont également proposé ces mêmes produits en ligne et sur les réseaux sociaux. Je dois avouer qu’elles ont eu une excellente idée. D’ailleurs elles avaient contacté les écoles et les municipalités de Corte et des environs pour proposer à la vente leurs produits à l’occasion des fêtes de la Noël. Nous sommes heureuses et fières d’avoir eu ce soutien ».





Bastienne et ses filles souhaitaient vendre la boutique et son concept. « Mes filles ont beaucoup de travail sur Bastia et cela devenait très délicat pour elles d’assurer les ventes à la boutique et leur métier respectif puisque Marie-Elisabeth travaille dans la médiation. Quant à Laura, elle exerce dans les domaines du consulting et de la formation. Donc elles n’avaient plus trop le temps de penser à la boutique. Quant à moi, il était temps que je fasse valoir mes droits à a retraite », souligne Bastienne Ferrandini.





Ainsi, ce samedi 14 mars, « avec le coeur gros », la boutique va baisser définitivement son rideau pour laisser la place à un cabinet d’assurances. A l’occasion de ce jour de fermeture, la famille Ferrandini va accueillir sa clientèle autour du verre de l’amitié « avec quelques gâteaux aussi. L’occasion pour nous de remercier tout le monde… »

