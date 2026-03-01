Pêche à la truite : Une ouverture au succès mitigé pour les pêcheurs insulaires

Les 4 000 pêcheurs insulaires le savaient, les conditions à l’occasion de cette ouverture 2026 de la pêche à la truite, ne seraient pas optimales. Et pour cause. Celles et ceux qui avaient l’habitude d’aller taquiner les belles farios dans les petits ruisseaux de montagne ont dû se résigner à aller chercher les salmonidés ailleurs puisque la neige est encore abondante. De plus, les fortes précipitations pluvieuses et neigeuses qui se sont abattues sur l’île depuis le mois de décembre ont favoriser la formation massive d’algues brunes dans les cours d’eau, les rendant particulièrement glissants. Certes ces algues constituent un phénomène tout à fait naturel, mais cette année elles sont bien plus abondantes que les années précédentes.





Alors il a fallu faire un choix et une large majorité a décidé de se rendre sur les plans d’eau artificiels de Calacuccia, d’Oletta ou encore de Sampolo. Comme tous les ans, beaucoup ont bravé le froid en s’installant sur les zones de marnage dès vendredi en fin d’après-midi pour installer leur « campement ». C’est autour du feu qu’ils ont passé la nuit en attendant l’heure légale de l’ouverture, c’est-à-dire 6h30 ce samedi. D’autres, moins téméraires, sont arrivés sur le coup de 6 heures sur les berges du lac « et le temps de préparer le feu, de monter nos cannes nous avons commencé à pêcher à 6h30 comme tout le monde », explique Morgan Calu qui a fait cette ouverture avec ses fils Marc et Milo, âgés respectivement de 11 et 9 ans.





« Nous avons pêché avec divers leurres souples, et les truites ont touché tout de suite. Malheureusement vers 10 heures le vent s’est levé et les nuages ont replacé le beau soleil du début de matinée. Dès lors, nous n’avons plus fait de prise. D’ailleurs beaucoup de pêcheurs sont partis même avant midi, craignant aussi l’arrivée de la pluie. Pour notre part, nous avons préféré prendre notre casse-croûte devant le feu avant de partir ». Il est vrai que le site de Calacuccia est spécial. Les prises se font généralement avant 10 heures, tandis que les techniques de pêche ont totalement changé depuis une dizaine d’année. En effet, l’introduction illégale de gardons, mais aussi de goujons asiatiques, porteur de l’agent pathogène appelé agent rosette, qui peut s’avérer être mortel pour les truites, ont fait que la pêche au flotteur ou à la plombée avec un ver de terre comme appât sont à proscrire. Les truites ne regardent plus cet appât et elles préfèrent s’attaquer aux leurres souples, parfois même d’une vingtaine de centimètres. Se nourrissant de ces espèces invasives, elles ont grandi et grossi et peuvent parfois même atteindre un bon mètre ! Il est certain que de telles prises ravissent les pêcheurs. Mais le danger reste bien présent pour nos truites farios avec ce goujon asiatique…





Les pêcheurs ont également été nombreux à pratiquer leur passion dans els parties basses des rivières. C’est le cas de Bastien Bianchi qui a voulu initier son fils Marcu Maria, 5 ans, à cet art de la pêche au toc. Et comme dit le proverbe « aux innocents les mains pleines », les premiers pas de ce jeune pêcheur sur les berges du Tavignani, à Baliri, ont été un véritablement enchantement pour lui. Après avoir monté sa canne, Bastien donne ses premiers conseils à son fils, lui explique comment observer et comprendre la rivière pour connaître les postes éventuels des truites. Il lui montre comment lancer et tenir sa canne. Et soudain Marcu Maria lance « ma canne tire papa » ! Les cris de joie du petit garçon sortant de l’eau la première truite de sa vie sont émouvants ! C’est certain, il n’oubliera pas de sitôt ce moment passé au bord de l’eau avec son papa…





Mais cette nouvelle saison de la pêche à la truite est marquée par la fronde de certains pêcheurs dénonçant la mauvaise la gestion des milieux aquatiques de la part des responsables de la Fédération. Au point qu’ils ont été nombreux à annoncer qu’ils ne prendraient pas leur permis cette année, assumant le fait qu’ils s’exposaient bien sûr à des sanctions en cas de contrôles…

