« Les Nuits Med » présentes au 79e Festival de Cannes

Le premier rendez-vous, le 18 mai à 11h30 au Palais des Festivals, mettra en avant une sélection de courts-métrages réalisés en partie sur notre île, une sélection inédite de film soutenus par la Collectivité de Corse, avec une projection spéciale intitulée « Corsica», dans le cadre du Marché International du Film de Cannes.

A l’affiche : « Atando Cabos » d’Anna Quehen, « Elle est partie à travers la ville » de Léon Diana, « Rue longue » de Mario Piriottu et « Mare infinitu » d’Alexandra Breznay.

Autre rendez-vous, le 19 mai dans l’après-midi, Quattrocento, partenaire officiel des Nuits Med, mettra en lumière ses lauréats de la 2e résidence, axée sur l’intention scénaristique du 5e festival de La Lune. Par ailleurs, le cinéma Le Grand Action accueillera des reprises, avant un nouveau passage à Barcelone, à Mecal Factory pour la clôture. D’autres temps forts suivront, notamment l’annonce officielle des cinq lauréats de la 15e résidence Med in Scenario de France Télévisions, au Pavillon France Télévisions, la présentation des lauréats de la 4e résidence « Courts entre 2 rives ».

Enfin l’occasion pour les organisateurs d’annoncer la prochaine édition des Nuits Med qui se tiendra à Furiani à partir du 2 juin, puis au Régent à Bastia jusqu’au 6 juin, puis à la Cinémathèque de Corse, à Carqueiranne, à Paris (cinéma Le Grand Action) et dans d’autres villes.