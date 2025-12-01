Biguglia : 2e édition de « Camera pulitica », le festival du film engagé

Yannick Decombes, François Leonelli et Michèle Corrotti ont présenté ce mercredi à Biguglia, la 2e édition de "Camera pulitica"
« Nous traversons un très mauvais temps, et la crise de l’avenir pèse sur toutes les consciences. Mais malgré la désaffection pour la politique réelle, l’intérêt reste vif pour la politique fiction à travers les scores des films, les séries dédiées », explique en préambule Michèle Corrotti, présidente de l’association Arte Mare. « La politique est présente tout autour de nous en ce moment avec des élections qui se profilent. Chaque jour est une interrogation, de doute. Des questions se posent au quotidien : Uberisation de la société, humanité en miettes, fascisme d’aujourd’hui… L’idée de cette manifestation est, à partir d’une programmation de films dont certains en avant-premières ou en sortie nationale, de fabriquer un parcours pour s’interroger chaque jour. Nous nous sommes aperçus lors de la 1ère édition que le public est avide et reste après chaque projection pour des échanges. C’est bien là l’esprit de notre manifestation : insuffler une réflexion politique et citoyenne ».
Comme l’an passé c’est au très confortable Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia que la manifestation* s’ancrera voire s’encrera. « Ce Festival est jeune et nous l’accueillons avec fierté car c’est un festival qui a de l’ambition. Le cinéma a pris son importance dans la commune où la culture est majeure pour nous et le public scolaire y est associé » souligne de son côté François Leonelli, adjoint au maire, délégué à la culture.
Films en avant-première, débat, invités …
Lors de ses différentes manifestations, « Festival des cultures méditerranéennes », « Histoire(s) en mai », Arte Mare a le don de trouver des invités de très haut niveau. Et cette 2e édition de Camera Pulitica ne dérogera pas à la règle : Wanda Mastor, Anne Fontaine, Pascal Ottavi, François-Michel Durazzo, Jérôme Leroy, Nathanaël Maïni, Christophe Bourseiller (qui vient de sortir la première biographie consacrée à la totalité du clan Le Pen), Léo Battesti, Maria-Francesca Valentini, Jean-Louis Orlandetti ou encore François de Closets, journaliste et essayiste. A 88 ans, il est passé par l'Institut d'études politiques de Paris, l'Agence France-Presse, Sciences et Avenir, L'Express, le Nouvel Observateur, L'Événement du jeudi …. Sur le petit écran, il a débuté comme journaliste scientifique à l’époque de la conquête spatiale, des premiers pas de l’homme sur la lune. Il produira ensuite diverses émissions pendant une trentaine d’années, tantôt sur TF1, tantôt sur France 2. Spécialiste scientifique, il l’est aussi en l’économie, santé … Le 29 octobre est sorti son dernier ouvrage : « Le secret des îles perdues ». Ce livre invite à un passionnant voyage à travers les siècles et dans les recoins les plus isolés de notre planète, douze fascinantes histoires d'îles perdues, sur lesquelles vivent quelques centaines d'habitants. De Tristan da Cunha à l'île de Pâques en passant par Nauru et Sentinelle, François de Closets nous raconte brillamment l'histoire de ces bouts de terre, miroirs inattendus de notre humanité et de notre époque. Il sera à Biguglia pour nous en parler. Présent aussi le jeune cinéaste israélien, Roni Vainer, qui construit une œuvre très politique avec sa trilogie de courts métrages : « Always, Already », « Weight » et « Tracks ».
Côté programmation justement, il faudrait faire la fine bouche pour bouder son plaisir devant les 16 longs ou courts métrages, les fictions, les avant-premières, les sorties nationales et les documentaires à l’affiche. Citons, entre autres : « Une enfance allemande : Île d'Amrum, 1945 » de Fatih Akin, « À pied d'œuvre » de Valérie Donzelli, « Le gâteau du président » d’Hasan Hadi, « Le Mage du Kremlin » d’Olivier Assayas, « Ceux qui n’y étaient pas » de Maria Francesca Valentini et Jean-Louis Orlandetti, « Le monde est un théâtre » de Nathanaël Maïni, « Une citoyenne volontaire » de Jean-Pierre Mattei, « Deux procureurs » de Sergei Loznitsa, « Les Braises » de Thomas Kruithof, « Kika » d’Alexe Poukine, La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, « Présidents » d’Anne Fontaine en sa présence…..
Les débats menés par des intervenants de grande qualité, seront assurément des moments de choix, ciblés sur la crise du politique, crise du journalisme, le fascisme, témoigner pour la paix….
La jeunesse bigugliaise, et au-delà, ne sera pas oubliée avec des rencontres passionnantes, des master class. « C’est important que nos jeunes participent à la vie locale », souligne Yannick Decombes, la principale du collège de Biguglia. « Nous avions déjà participé à la 1ère édition. Cette manifestation est une richesse pour nos élèves, l’occasion de discuter, échanger, partager ».
Le programme
"Camera pulitica", festival du film engagé du 25 au 29 novembre au Spaziu Cultural Carlu Rocchi à Biguglia.
Au Spaziu Carlu Rocchi - Biguglia
Mardi 25 Novembre
18H Entrée libre – Masterclass « Hommage à Michel Khleifi » animée par Alain Luciani.
19H Cérémonie d’Ouverture : « La politique à voix haute », performance de Damien Verdi
20H45 Avant-Première « Une Enfance Allemande, Île d’Amrum 1945 » de Fatih Akin
Mercredi 26 novembre
14H Avant-Première « Les Braises » de Thomas Kruithof
16H Film « Kika » d’Alexe Poukine (novembre 2025)
18H Entrée libre - Rencontre avec François de Closets animée par Pierre Négrel suivie d’une séance de signature.
19h Discussions informelles autour d’un verre
20H45 Avant-Première « À pied d’œuvre » de Valérie Donzelli
Jeudi 27 novembre
10H Avant-Première « The President’s Cake » d’Hasan Hadi
14H Avant-Première « Une Enfance Allemande, Île d’Amrum 1945 » de Fatih Akin
16H « Second Tour » d’Albert Dupontel (2023)
18H Entrée libre - Débat : « Crise du politique ? Crise du journalisme ? Tentative de bilan » avec Christophe Bourseiller, François de Closets, Julian Mattei…
19h Discussions informelles autour d’un verre.
20H45 Film « Présidents » en présence d’Anne Fontaine (2021)
Vendredi 28 novembre
10H : Master class au collège de Biguglia : « Les dangers qui menacent la citoyenneté, l’inégalité femmes/hommes, la violence…. » avec Ch. Bourseiller, Anne Fontaine, Jérôme Leroy, JY Bonifay, Philippe Peretti ….
14H Avant-Première trilogie courts : « Always, Already », « Weight » et « Tracks » en présence de Roni Vainer
16H Film « Ceux qui n’y étaient pas » en présence de Maria Francesca Valentini et Jean-Louis Orlandetti (2025)
18h Film « U Mondu hè Una Scena » en présence de Nathanaël Maïni
19h Discussions informelles autour d’un verre (Petite restauration disponible)
20H45 Film « La voix de Hind Rajab » de Kaouter Ben Hania (novembre 2025)
Samedi 29 novembre
14H Avant-Première « Une citoyenne volontaire », portrait de Noëlle Vincensini en présence de Jean-Pierre Mattei
16H « Deux procureurs » de Sergei Loznitsa (novembre 2025)
18H Entrée libre - Débat : Le fascisme. Et s’il revenait ? avec Ch. Bourseiller, J. Leroy, Wanda Mastor, Ph. Peretti.
19h Discussions informelles autour d’un verre (Petite restauration disponible)
20H45 Avant-Première « Le mage du Kremlin » d’Olivier Assayas
*Toutes les infos pratiques, billetterie ICI
