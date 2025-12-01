Biguglia : 2e édition de « Camera pulitica », le festival du film engagé

Philippe Jammes le Mercredi 12 Novembre 2025 à 18:14

Après une 1ère très réussie, Arte Mare propose au Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia, la 2e édition de son festival du film engagé : Camera pulitica. Films, débats, conférences, rencontres au programme du 25 au 29 novembre. Parmi les thèmes abordés : uberisation de la société, le fascisme contemporain, journalisme et politique, visages de la citoyenneté …