La 18e édition di A Fiera di Portivechju aura bien lieu

Tout semblait figé et l'annulation de la 18e édition de la Fiera di Portivechju paraissait inévitable. En cause, un différend entre les organisateurs et le prestataire habituel concernant la mise en place des chapiteaux et autres services logistiques. Mais contre toute attente, un retournement de situation a eu lieu ces dernières heures. « La Fiera aura bien lieu », a déclaré Jean-Christophe Angelini, maire de Portivechju, lors d’une conférence de presse organisée le vendredi 6 septembre, en compagnie de Vincent Gambini, conseiller municipal, et des organisateurs.Pour garantir la tenue de cet événement incontournable du mois de septembre, la municipalité a décidé de mettre à disposition le marché de Poretta comme nouveau lieu d’accueil. Ce changement implique également une modification du format. Initialement prévue sur trois jours, la Fiera se déroulera cette année uniquement sur deux jours : du vendredi 13 septembre à 10h jusqu’au samedi 14 septembre à 20h.Dans son discours, Jean-Christophe Angelini a réaffirmé l’importance de cet événement pour la ville : « Le soutien de la municipalité à la Fiera est total. C’est un rendez-vous vital pour notre territoire, et nous sommes déterminés à accompagner ses organisateurs. » Jean-Baptiste Lucchetti, créateur di A Fiera, a lui aussi exprimé son soulagement face à ce dénouement : « Nous sommes plus que jamais déterminés à faire en sorte que la Foire de Porto-Vecchio continue de grandir. Le soutien de la ville est précieux en ces temps difficiles. »Malgré les ajustements, l'événement attire déjà près d’une quarantaine d’exposants, majoritairement des artisans, mais aussi des professionnels liés au salon de l’habitat. Un programme resserré mais prometteur pour cette 18e édition.Rendez-vous est donc pris pour les 13 et 14 septembre au marché de Poretta pour découvrir cette nouvelle version de la Fiera di Portivechju.