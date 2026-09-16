U tempu in Corsica
Le soleil se montre toujours aussi généreux avec des températures maximales qui reprennent de la vigueur et qui localement, vont dépasser les 30 degrés. Quelques averses orageuses pourraient néanmoins affecter le centre-corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Figari (François Marie Luciani)