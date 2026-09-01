Amis du musée de Bastia : Reprise du cycle des conférences

Une nouvelle saison s’ouvre ce jeudi 24 septembre pour « Les Amis du musée de Bastia» A cette occasion l’association propose le jeudi 24 sept à 18h, à l’auditorium du Musée une conférence de Michèle Chailley-Pompei sur un sujet passionnant et peu traité : « Petite histoire du paysage en Occident » Antiquité et Moyen-âge, décor ou arrière-plan ? XV-XVIe siècle : L’avènement du paysage, le paysage-monde, le paysage descriptif XVII – XVIIIe siècle : Le paysage classique. Le siècle d’or hollandais, le vedutisme. XIXe siècle : Le triomphe du paysage romantique, réaliste, impressionniste… XXe siècle : Le « Dépaysage » ? Et pourquoi pas le Land-art ? La conférence sera accompagnée d’une quarantaine d’illustrations