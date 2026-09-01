Plusieurs sangliers tués puis abandonnés en pleine montagne, les fédérations de chasse dénoncent des actes « impensables »

Dans une autre publication diffusée cette fois sur les réseaux sociaux de Cacciatori di Camputile, ce sont deux chasseurs, qualifiés de « pseudo-mercenaires de la chasse », qui sont mis en cause. I Cacciatori di Camputile affirment en effet que ces derniers auraient chassé « sans aucun droit de chasse sur les communes concernées », dont les territoires sont gérés par les sociétés de chasse d'Orto, Soccia, Corte et Casamaccioli. D'après eux, un premier sanglier d'une soixantaine de kilos aurait ainsi été abattu puis abandonné à seulement 60 mètres du refuge de Manganu, sur la commune d'Orto. Les deux chasseurs se seraient ensuite rendus dans le secteur du Camputile où sept autres sangliers auraient été tués. « L'occasion était trop belle et c'est encore une fois sept sangliers qui sont découverts morts, alignés les uns à côté des autres, histoire de faire une petite photo souvenir, puis abandonnés au soleil », dénoncent les chasseurs, indiquant par ailleurs que les deux hommes auraient eux-mêmes raconté les faits à plusieurs personnes, permettant ainsi de retrouver les animaux. « C'est grâce aux témoignages des deux principaux concernés, qui se sont vantés de leurs exploits auprès de nombreuses personnes, que les dépouilles des sangliers braconnés ont pu être facilement retrouvées », affirment-ils encore.



Le PNRC alerte sur les risques sanitaires



Face à ces faits, le Parc naturel régional de Corse a tenu à condamner « avec la plus grande fermeté de tels agissements », en pointant notamment les conséquences que peut avoir l'abandon des carcasses en pleine montagne. « Au-delà de la question environnementale et du respect dû à la faune sauvage, l'abandon de cadavres d'animaux dans un espace naturel soulève également des enjeux sanitaires qui ne peuvent être ignorés », souligne le Parc.



Tout en rappelant que la chasse pratiquée dans le respect de la réglementation « répond à un cadre précis », le PNRC estime qu'elle « ne saurait en revanche justifier des comportements consistant à tuer sans nécessité identifiable ou à laisser des animaux morts sur le terrain ».« La montagne est un espace partagé. Elle appartient à tous ceux qui la fréquentent, mais elle est avant tout un milieu vivant que chacun a la responsabilité de préserver », poursuit encore le PNRC, avant de rappeler que « le respect du vivant n'est pas une option ».

