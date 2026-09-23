À Ajaccio, un festival pour plonger le temps d’une journée dans la culture japonaise

Ajaccio va prendre des airs de Japon ce samedi. Pour la première fois depuis sa création en 2024, l’association Isula No Kaze organise en effet son propre festival consacré à la culture japonaise. Baptisé Aiacciu Matsuri, l’évènement investira la maison de quartier des Cannes de 10 heures à 19 heures, avec l’ambition de faire découvrir les multiples facettes du Japon aussi bien aux passionnés qu’aux simples curieux.
« On veut vraiment faire quelque chose d’intergénérationnel pendant toute la journée », explique Jean-Baptiste Tanguy, président de cette association Corse-Japon qui compte aujourd’hui une trentaine de membres. Depuis deux ans, ces passionnés se retrouvent notamment chaque mercredi autour d’ateliers organisés à l’espace municipal d’Aspretto, tandis que des cours de japonais sont également proposés un samedi par mois. Jusqu’ici invitée à participer à différents rendez-vous et partenaire de l’association Sakura de Borgo, Isula No Kaze franchira donc une nouvelle étape ce samedi en portant pour la première fois son propre évènement. Une journée que l’association a voulu accessible au plus grand nombre, mais aussi suffisamment riche pour donner à voir la culture japonaise sous des formes parfois moins connues du grand public.
Car au-delà des mangas et des jeux vidéo, Aiacciu Matsuri entend aussi faire découvrir certaines traditions japonaises. Deux cérémonies du thé seront notamment proposées au cours de la journée, en présence de la consule générale adjointe du Japon à Marseille et de maîtres de cérémonie spécialement venus partager les codes et les gestes de cette pratique ancestrale. Les visiteurs pourront également passer derrière les fourneaux lors de deux cours de cuisine proposés avec le Shonen Café.
« On veut vraiment faire quelque chose d’intergénérationnel pendant toute la journée », explique Jean-Baptiste Tanguy, président de cette association Corse-Japon qui compte aujourd’hui une trentaine de membres. Depuis deux ans, ces passionnés se retrouvent notamment chaque mercredi autour d’ateliers organisés à l’espace municipal d’Aspretto, tandis que des cours de japonais sont également proposés un samedi par mois. Jusqu’ici invitée à participer à différents rendez-vous et partenaire de l’association Sakura de Borgo, Isula No Kaze franchira donc une nouvelle étape ce samedi en portant pour la première fois son propre évènement. Une journée que l’association a voulu accessible au plus grand nombre, mais aussi suffisamment riche pour donner à voir la culture japonaise sous des formes parfois moins connues du grand public.
Car au-delà des mangas et des jeux vidéo, Aiacciu Matsuri entend aussi faire découvrir certaines traditions japonaises. Deux cérémonies du thé seront notamment proposées au cours de la journée, en présence de la consule générale adjointe du Japon à Marseille et de maîtres de cérémonie spécialement venus partager les codes et les gestes de cette pratique ancestrale. Les visiteurs pourront également passer derrière les fourneaux lors de deux cours de cuisine proposés avec le Shonen Café.
La culture populaire japonaise occupera elle aussi une large place dans le programme. Le cosplay sera notamment à l’honneur dans l’après-midi avec une conférence animée par Kono Kimochi, suivie à 15 heures d’un concours puis, une heure plus tard, d’un défilé ouvert aux participants. Les amateurs de jeux vidéo pourront de leur côté s’affronter dès 10h30 lors de tournois de Super Smash Bros et Mario Kart, dont les finales se dérouleront sur scène à 17 heures.
Un grand nom du doublage français à Ajaccio
Mais l'association a aussi réussi à attirer pour l'occasion un invité de marque. Le comédien Mark Lesser, qui prête depuis plusieurs décennies sa voix à de très nombreux personnages de séries, films et dessins animés, fera pour la première fois le déplacement en Corse. « C'est un invité très, très prestigieux. Et en plus, c'est la première fois qu'il vient en Corse, donc c'est aussi une première », se réjouit Jean-Baptiste Tanguy. Connu notamment pour être la voix française de Joey Tribbiani dans Friends, Mark Lesser a aussi doublé de nombreux personnages d'animation japonaise, parmi lesquels Trunks adulte et Son Gohan adolescent dans l'univers Dragon Ball. « Il a fait tellement de voix qu'il faudrait vraiment tout un livre pour toutes les mettre », sourit le président d'Isula No Kaze. À partir de 11h30, le comédien reviendra sur son métier lors d'une conférence avant de proposer un atelier qui permettra cette fois au public de passer derrière le micro. « Les gens pourront essayer eux-mêmes d'être doubleurs », indique Jean-Baptiste Tanguy.
Tout au long de la journée, le public pourra par ailleurs retrouver des stands consacrés aux mangas, aux jeux vidéo ou encore au tatouage, ainsi qu'un food-truck et du karaoké.
Pour cette première édition, l'association ne cache pas son envie de toucher un public beaucoup plus large que le seul cercle des amateurs de culture japonaise. « Que ce soient des fans, des curieux, des personnes qui connaissent déjà ou pas du tout, on veut vraiment que tout le monde puisse venir », insiste son président. Et si le public répond présent, l’association imagine déjà donner une suite à l’évènement.
« On aimerait bien pouvoir faire un festival chaque année », confie Jean-Baptiste Tanguy.
Savoir + :
Aiacciu Matsuri, samedi 26 septembre, de 10h à 19h, Maison de quartier des Cannes
L'entrée est fixée à 5 euros et sera gratuite pour les moins de 12 ans. Elle comprend également un ticket de tombola, dont le premier prix sera un week-end à l'Auberge du Prunelli.
Un grand nom du doublage français à Ajaccio
Mais l'association a aussi réussi à attirer pour l'occasion un invité de marque. Le comédien Mark Lesser, qui prête depuis plusieurs décennies sa voix à de très nombreux personnages de séries, films et dessins animés, fera pour la première fois le déplacement en Corse. « C'est un invité très, très prestigieux. Et en plus, c'est la première fois qu'il vient en Corse, donc c'est aussi une première », se réjouit Jean-Baptiste Tanguy. Connu notamment pour être la voix française de Joey Tribbiani dans Friends, Mark Lesser a aussi doublé de nombreux personnages d'animation japonaise, parmi lesquels Trunks adulte et Son Gohan adolescent dans l'univers Dragon Ball. « Il a fait tellement de voix qu'il faudrait vraiment tout un livre pour toutes les mettre », sourit le président d'Isula No Kaze. À partir de 11h30, le comédien reviendra sur son métier lors d'une conférence avant de proposer un atelier qui permettra cette fois au public de passer derrière le micro. « Les gens pourront essayer eux-mêmes d'être doubleurs », indique Jean-Baptiste Tanguy.
Tout au long de la journée, le public pourra par ailleurs retrouver des stands consacrés aux mangas, aux jeux vidéo ou encore au tatouage, ainsi qu'un food-truck et du karaoké.
Pour cette première édition, l'association ne cache pas son envie de toucher un public beaucoup plus large que le seul cercle des amateurs de culture japonaise. « Que ce soient des fans, des curieux, des personnes qui connaissent déjà ou pas du tout, on veut vraiment que tout le monde puisse venir », insiste son président. Et si le public répond présent, l’association imagine déjà donner une suite à l’évènement.
« On aimerait bien pouvoir faire un festival chaque année », confie Jean-Baptiste Tanguy.
Savoir + :
Aiacciu Matsuri, samedi 26 septembre, de 10h à 19h, Maison de quartier des Cannes
L'entrée est fixée à 5 euros et sera gratuite pour les moins de 12 ans. Elle comprend également un ticket de tombola, dont le premier prix sera un week-end à l'Auberge du Prunelli.
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