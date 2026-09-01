Cors’Express : le lancement des liaisons maritimes entre Bastia et l’Italie retardé

Arrivé le 10 août dernier au port de commerce de Bastia, le Christine L, navire de la nouvelle compagnie maritime Cors’Express, n’a toujours pas effectué sa première traversée. Alors que la compagnie prévoyait de lancer ses liaisons vers l’Italie continentale (Gênes, Livourne et Civitavecchia) dès la semaine suivante, le bateau, enregistré sous pavillon italien, a été immobilisé à la suite d’un contrôle des affaires maritimes françaises. « C’est une étape indispensable lorsqu’un bateau de pavillon étranger touche un port sous pavillon français », explique Vincent Lucchini, fondateur de la compagnie maritime, précisant que le contrôle, effectué le vendredi 18 septembre, a relevé plusieurs points nécessitant une contre-visite.





Rien d’inquiétant cependant selon le fondateur de la compagnie maritime, qui évoque maintenant « de petits travaux » à réaliser. « Ils ont émis quelques réserves concernant des documents qu’on n’avait pas sur place et qu’on a trouvés dans nos archives, ils nous ont demandé de vider la cale… Ce sont des choses assez classiques. Le contrôle français est intervenu après le contrôle italien à Livourne, et après avoir fait naviguer le bateau plusieurs fois sur les lignes que nous allons desservir. »





La compagnie s’attelle désormais à tout remettre en ordre avant un nouveau passage de la direction des affaires maritimes. « On va essayer de tout faire dans la semaine. Ensuite, on reprendra rendez-vous avec le contrôle des affaires maritimes afin de tenter de lever l’immobilisation du navire et pour finaliser les dernières préparations », précise le fondateur de Cors’Express. Vincent Lucchini espère que le rendez-vous avec les affaires maritimes pourra être organisé le plus rapidement possible, « même si on doit se caler dans leur planning étant donné qu’on dépend des services administratifs ».





Pour l’instant, il n’est plus possible de réserver des traversées sur le site internet de la compagnie maritime. Vincent Lucchini explique ne pas pouvoir donner de date pour une première traversée et précise que son équipe fait « tout étape par étape ». « De toute façon, la saison estivale a été loupée. On avance, on finalise tout bien comme il faut pour commencer dès que possible. »

Pour les passagers qui avaient réservé leurs billets pour les premières traversées, il affirme que trois solutions leur ont été proposées : « un avoir pour une prochaine traversée, un remboursement ou la prise en charge d’une redirection via les compagnies existantes ». « On est quasiment arrivés à l'intégralité des remboursements », souligne Vincent Lucchini. « Il en reste quelques-uns, il s’agit de ceux qui avaient réservé un billet pour des dates plus lointaines. Mais on remboursera l’intégralité. »

