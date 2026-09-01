Bastia : plus de 300 grammes de cocaïne saisis après un contrôle routier

La conductrice du véhicule a été dépistée positive à la cocaïne. Les fouilles et perquisitions réalisées dans le cadre de l’enquête ont ensuite permis aux policiers de découvrir 500 grammes de cannabis, plus de 300 grammes de cocaïne ainsi que plus de 1 600 euros en espèces.

À l’issue des investigations, deux personnes ont été déférées devant le tribunal judiciaire de Bastia.

