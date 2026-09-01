Portivechju - La verve de Fabrice Luchini a conclu la première édition de Piazz’à u filmu

Avant son spectacle, Fabrice Luchini a présenté le film "Victor comme tout le monde", dans lequel il tient le rôle titre d'un acteur qui lit Victor Hugo.
Assis sur un bout de table, Fabrice Luchini a fait face à une Salle rouge comble, ce dimanche soir. Son seul-en-scène était attendu comme le moment fort de Piazz’à u filmu, et l’acteur n’a pas déçu. Sa faconde a transporté les Porto-Vecchiais en plein XIXe siècle, auprès de Victor Hugo, La vie du grand poète français ne fut pas un long fleuve tranquille, et il fallait un Fabrice Luchini au sommet de son verbe pour restituer avec une telle émotion l’intensité de ses amours, de ses malheurs, de son génie.
"Victor Hugo est l'incarnation de la vitalité"
Sur scène, Fabrice Luchini lit Victor Hugo depuis 2024 « et bizarrement, le spectacle a tellement marché qu’ils ont voulu en faire un film », en a souri l’acteur, quelques minutes avant la projection de Victor comme tout le monde, le film de Pascal Bonitzer dans lequel il tient le rôle d’un certain « Zuchini ». C’est ce film-hommage à Hugo que les spectateurs porto-vecchiais ont été invités à contempler, en première partie de soirée.
Ce qui distingue Victor Hugo des autres, selon Fabrice Luchini, c’est « la puissance de son effet sur le public. C’est un écrivain pas du tout dans le quant-à-soi. Victor Hugo n’est pas snob. Victor Hugo est efficace. Victor Hugo est l’incarnation de la vitalité, de la naïveté. Il n’est pas cynique, mais il est génial. » Victor Hugo, comme tout le monde ? Assurément pas. Mais grâce à Fabrice Luchini, tout le monde a pu se mettre dans la peau d’Hugo, le temps d’une soirée mémorable.
Sur scène, Fabrice Luchini lit Victor Hugo depuis 2024 « et bizarrement, le spectacle a tellement marché qu’ils ont voulu en faire un film », en a souri l’acteur, quelques minutes avant la projection de Victor comme tout le monde, le film de Pascal Bonitzer dans lequel il tient le rôle d’un certain « Zuchini ». C’est ce film-hommage à Hugo que les spectateurs porto-vecchiais ont été invités à contempler, en première partie de soirée.
Ce qui distingue Victor Hugo des autres, selon Fabrice Luchini, c’est « la puissance de son effet sur le public. C’est un écrivain pas du tout dans le quant-à-soi. Victor Hugo n’est pas snob. Victor Hugo est efficace. Victor Hugo est l’incarnation de la vitalité, de la naïveté. Il n’est pas cynique, mais il est génial. » Victor Hugo, comme tout le monde ? Assurément pas. Mais grâce à Fabrice Luchini, tout le monde a pu se mettre dans la peau d’Hugo, le temps d’une soirée mémorable.
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