Portivechju - La verve de Fabrice Luchini a conclu la première édition de Piazz’à u filmu

"Victor Hugo est l'incarnation de la vitalité"



Sur scène, Fabrice Luchini lit Victor Hugo depuis 2024 « et bizarrement, le spectacle a tellement marché qu’ils ont voulu en faire un film », en a souri l’acteur, quelques minutes avant la projection de Victor comme tout le monde , le film de Pascal Bonitzer dans lequel il tient le rôle d’un certain « Zuchini ». C’est ce film-hommage à Hugo que les spectateurs porto-vecchiais ont été invités à contempler, en première partie de soirée.



Ce qui distingue Victor Hugo des autres, selon Fabrice Luchini, c’est « la puissance de son effet sur le public. C’est un écrivain pas du tout dans le quant-à-soi. Victor Hugo n’est pas snob. Victor Hugo est efficace. Victor Hugo est l’incarnation de la vitalité, de la naïveté. Il n’est pas cynique, mais il est génial. » Victor Hugo, comme tout le monde ? Assurément pas. Mais grâce à Fabrice Luchini, tout le monde a pu se mettre dans la peau d’Hugo, le temps d’une soirée mémorable.