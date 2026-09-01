Calvi : une voiture chute dix mètres en contrebas de la route de la Revellata
La rédaction le Lundi 21 Septembre 2026 à 07:03
Les sapeurs-pompiers de Calvi sont intervenus vers 4 heures ce lundi mati, , pour un accident de la circulation sur la route de la Revellata, à Calvi.
L’alerte a été donnée à la suite du déclenchement automatique d’un appel de détresse depuis un téléphone portable.
À leur arrivée, les secours ont découvert un véhicule qui avait quitté la chaussée et se trouvait une dizaine de mètres en contrebas. Deux personnes étaient à bord.Les deux victimes, en urgence relative, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Calvi avant d’être évacuées vers le centre hospitalier de Calvi.